Жители Усинска спели с «Хором Турецкого» на площади

Усинск вошел в число городов России, где свою программу «Народное караоке №1» представил знаменитый «Хор Турецкого». Концерт на площади имени Аллы Босовой был организован при поддержке «ЛУКОЙЛ-Коми» и правительства республики.

Как сообщает пресс-служба компании, выступление звезд российской сцены в Усинске стало еще одним подарком жителям ко Дню города и Дню работников нефтяной и газовой промышленности. Концерт посетил глава Коми Сергей Гапликов, находившийся в Усинске с рабочим визитом.

В этом году «Хор Турецкого» отмечает 27-летие на сцене. Широкая палитра мужских голосов, всегда живое исполнение и репертуар, в который входят композиции, популярные во все времена – отличительный, фирменный стиль арт-группы.

Концерт длился более полутора часов. За это время солисты хора исполнили песни Виктора Цоя, Владимира Высоцкого и других известных авторов, попурри из композиций групп «Мираж» и «Руки Вверх», арию из оперы «Паяцы» и даже воссоздали знаменитый вокальный дуэт Фредди Меркьюри и Монсеррат Кабалье. Зрители, а в этот вечер на площади собралось сотни усинцев, подпевали выступавшим на сцене.

Праздник музыки завершился фейерверком. Красок созданной иллюминации добавило и природное явление – в этот вечер небо над Усинском был расцвечено не только салютом, но и северным сиянием.

Фото пресс-службы «ЛУКОЙЛ-Коми»