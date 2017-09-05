Старые лампы и термометры у жителей столицы Коми будут принимать два месяца

«Экомобиль» проездит по городу весь сентябрь и октябрь.

Первый этап сбора ртутных отходов прошел этой весной – с 31 марта по 28 апреля. Летом «Экомобиль» ездил по городу с 1 по 26 июня.

С 7 сентября граждане снова могут принести к месту его стоянки разбитые термометры и старые энергосберегающие лампы, сообщает пресс-служба администрации Сыктывкара. Предложение распространяется только на физлиц. Закончится акция 31 октября.

Население сможет бесплатно сдать на последующую утилизацию следующие виды опасных отходов:

- люминесцентные лампы типа ЛБ;

- лампы типа ДРЛ;

- энергосберегающие лампы;

- ртутные термометры.

Разбитые градусники и лампы можно сдавать только в герметичной упаковке (в стеклянной банке с крышкой). Поскольку вместимость «Экомобиля» ограничена, а желающих сдать опасные отходы достаточно много, от каждого человека за один раз смогут принять не более 10 ламп или термометров. Собранные отходы будут утилизированы специализированной организацией.

*** В 2016 году от населения было принято 4840 единиц опасных отходов: 4153 люминесцентные лампы, 42 лампы типа ДРЛ, 502 энергосберегающие лампы, 143 ртутных термометра. В 2015-м было собрано и обезврежено 1316 единиц опасных отходов.

Фото пресс-службы управления ППС и ГЗ Коми и сыктывкарской мэрии