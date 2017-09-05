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16:56 В Емве погиб водитель заехавшей в реку машины
Мужчину не успели достать из тонущего автомобиля.
Инцидент произошел 30 августа недалеко от паромной переправы через реку Вымь в Емве. Легковой автомобиль на полном ходу заехал с берега в водоем. Очевидцы бросились к нему и хотели спасти водителя, но тот скончался, прежде чем его вытащили из салона жигулей.
Как сообщили «КомиОнлайну» в княжпогостском отделе следственного управления СК по Коми, по факту смертельного случая проводится проверка. Погибшим оказался местный житель 1961 года рождения. Предварительная причина его смерти — утопление.
Фото Владилена Олофинского
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