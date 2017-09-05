КомиОнлайн

Новости

Вторник, 05 сентября 2017, 17:27
  • 173
  • 0
  • 1

17:27
Пропавшего из колонии в Сыктывкаре пастуха-убийцу поймали

Осужденного искали почти двое суток.

Вечером 3 сентября на участке колонии-поселения при ИК-1 в сыктывкарском поселке Верхний Чов обнаружили отсутствие осужденного Евгения Андреева 1980 года рождения. Правоохранители выставили розыскные посты. Известно, что пропавший осужден по статьям «Убийство» и «Кража». В июле 2017 года его перевели на участок колонии-поселения и трудоустроили пастухом подсобного хозяйства.

Как сообщили «КомиОнлайну» в пресс-службе управления ФСИН по Коми, сотрудники отдела розыска ведомства задержали осужденного около 15:00 5 сентября.

Обстоятельства задержания не разглашаются.

*** В мае прошлого года из колонии-поселения в Жешарте Усть-Вымского района сбежал осужденный за кражу лошади с телегой Ренат Гильмутдинов 1979 года рождения. Через полсуток беглеца поймали в селе Айкино. Выяснилось, что он воспользовался ослаблением контроля со стороны сотрудников исправительного учреждения и покинул колонию. На попутном транспорте доехал до райцентра, где купил в магазине спиртное и, расположившись в заброшенном доме, устроил себе застолье. Во время дознания мужчина вину в совершенном преступлении признал полностью. Суд назначил ему наказание за побег в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и взыскал расходы на розыск

Фото с сайта pixabay.com

Владилен Олофинский
Версия для печатиВерсия для печати
Сыктывкар
Происшествия
Социум
побегколонияосужденныйубийцапастух
Поделиться:
Если вы заметили смысловую, орфографическую, стилистическую или другую ошибку на этой странице, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter. Выделенный текст будет автоматически отослан редактору.
Реклама
comments powered by HyperComments
Реклама

Видеовзгляд

Поиск работы

Сценарист
Группа компаний FOREX CLUB (Сыктывкар)
от 500 USD

Менеджер по работе с клиентами
Группа компаний FOREX CLUB (Сыктывкар)
от 40000 RUR

Motion graphics Specialist
Группа компаний FOREX CLUB (Сыктывкар)
от 500 USD

Искать вакансии
Реклама
Реклама

Календарь

пн
вт
ср
чт
пт
сб
вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
Сентябрь 2017
 
Реклама
comments powered by HyperComments

Свидетельство о регистрации средства массовой информации ИА №ФС77-58855, выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых комуникаций, 28.07.2014

© ООО «Медиа системы», 2006–2017.

При использовании материалов сайта обязательна ссылка на источник. Не предназначено для лиц моложе 18 лет

Яндекс цитирования Яндекс.Метрика