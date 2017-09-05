Пропавшего из колонии в Сыктывкаре пастуха-убийцу поймали

Вечером 3 сентября на участке колонии-поселения при ИК-1 в сыктывкарском поселке Верхний Чов обнаружили отсутствие осужденного Евгения Андреева 1980 года рождения. Правоохранители выставили розыскные посты. Известно, что пропавший осужден по статьям «Убийство» и «Кража». В июле 2017 года его перевели на участок колонии-поселения и трудоустроили пастухом подсобного хозяйства.

Как сообщили «КомиОнлайну» в пресс-службе управления ФСИН по Коми, сотрудники отдела розыска ведомства задержали осужденного около 15:00 5 сентября.

Обстоятельства задержания не разглашаются.

*** В мае прошлого года из колонии-поселения в Жешарте Усть-Вымского района сбежал осужденный за кражу лошади с телегой Ренат Гильмутдинов 1979 года рождения. Через полсуток беглеца поймали в селе Айкино. Выяснилось, что он воспользовался ослаблением контроля со стороны сотрудников исправительного учреждения и покинул колонию. На попутном транспорте доехал до райцентра, где купил в магазине спиртное и, расположившись в заброшенном доме, устроил себе застолье. Во время дознания мужчина вину в совершенном преступлении признал полностью. Суд назначил ему наказание за побег в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и взыскал расходы на розыск

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