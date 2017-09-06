Бонусом: сыктывкарец купил в кредит один телефон, но платил за пять

Как сообщает пресс-служба МВД по Коми, сыктывкарец 1976 года рождения решил приобрести в кредит сотовый телефон в одном из магазинов столицы республики. Стоимость выбранного им телефона составила 11 тысяч 990 рублей. Также мужчина купил карту памяти и чехол.

При подписании документов на получение кредита сыктывкарец обратил внимание, что общая сумма возврата по кредиту составляет 46 тысяч рублей. На вопрос, откуда взялась такая сумма, менеджер магазина пояснил, что 18 тысяч рублей – это страховка, которая будет возвращена клиенту после полного расчета по кредитному договору.

Спустя месяц покупатель вновь пришел в магазин, так как его новый телефон стал плохо работать. Когда он стал забирать отремонтированный мобильник, то заметил, что в товарном чеке, который ему изначально не выдали при заключении кредитного договора, помимо купленного им телефона, значатся еще четыре телефона и аксессуары к ним.

Внимательно пересмотрев документы, сыктывкарец обнаружил, что он оплачивает кредит за пять сотовых телефонов различных моделей, брелок и услуги при подключении дополнительных программ. После этого мужчина обратился в полицию.

Выяснилось, что сотрудник магазина воспользовался доверчивостью покупателя и, оформляя кредит, вписал в договор еще четыре телефона, а также аксессуары и оплату услуг. Общая сумма ущерба для обратившего в полицию мужчину без учета процентов по кредитному договору составляет около 15 тысяч рублей.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Ведется следствие.

Фото Владилена Олофинского