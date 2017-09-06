В Ижемском районе долги за электричество помешали начать отопительный сезон в срок

Прокуратура Ижемского района провела проверку соблюдения законодательства, регламентирующего проведение отопительного сезона. В результате обнаружили нарушение прав добросовестных потребителей энергоресурсов со стороны «Коми энергосбытовой компании», сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Прокуратура установила, что с июня 2017 года все котельные ижемского филиала «КТК» были отключены от электричества. Поводом для этого послужила задолженность за потребленный ресурс.

Между тем 31 августа 2017 года администрацией Ижемского района издано постановление о начале отопительного сезона на территории всего муниципалитета, а ресурсоснабжающим компаниям было рекомендовано провести пробные пуски котельных с последующим началом подачи тепла в соцобъектов и жилые дома. Однако сделать это на обесточенных котельных ижемский филиал «КТК» не смог. В результате были нарушены права добросовестных потребителей тепла, среди которых немало объектов социальной инфраструктуры.

Прокуратура района внесла руководителю «Коми энергосбытовой компании» представление, в котором поставила вопрос о незамедлительном снятии с котельных в Ижемском районе режима отключения электроэнергии. В результате уже вечером 5 сентября на объектах в филиале начались пусконаладочные работы.

Фото предоставлено пресс-службой прокуратуры Коми