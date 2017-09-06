В сысольском селе из садика сделают библиотеку и клуб

По информации сысольского филиала общественной приемной главы Коми, в селе Гагшор 5 сентября состоялся сход граждан по вопросу реорганизации детского сада. Сейчас дошкольное учреждение посещают двое дошкольников. Детей такого возраста в селе больше нет. В то же время в садике работает семь человек.

Здание, в котором располагается образовательное учреждение, построено в середине прошлого века, к тому же оно с печным отоплением. В связи с тем, что расходы на заработную плату, оплату коммунальных услуг, содержание имущества, услуги связи составляют 1 миллион 801 тысячу рублей в год, в целях эффективного расходования бюджетных средств руководство района приняло решение реорганизовать садик путем присоединения к бортомской школе-саду. Кстати, несколько лет назад в селе не стало и начальной школы.

Заместитель руководителя администрации района М.Николова заметила, что в первую очередь при реорганизации затрагиваются интересы детей. Для их полноценного образования необходимо учреждение, полностью отвечающее современным требованиям, обеспеченное мультимедийной техникой и инвентарем. К тому же ребенку лучше развиваться в коллективе, где много сверстников.

В итоге собравшиеся единогласно проголосовали за закрытие садика. Всем работникам трудоспособного возраста будут подыскивать другие варианты трудоустройства. Один из воспитанников гагшорского детсада в скором времени переедет в Визингу, второго – ежедневно будут отвозить в садик в Палаузе.

В освободившемся помещении детского сада планируется разместить сельскую библиотеку и клуб, а также общественные организации.

Фото из группы Сысольский филиал Общественной приемной во «ВКонтакте»