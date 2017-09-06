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Среда, 06 сентября 2017, 17:43
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В Коми 42 нефтяникам вручили награды к профессиональному празднику

Торжественная церемония состоялась в Усинске в центральном офисе «ЛУКОЙЛ-Коми».

Ежегодно в канун Дня работников нефтяной и газовой промышленности в «ЛУКОЙЛ-Коми» проводят торжественное собрание. Каждый раз в актовом зале собираются нефтяники, их коллеги из подрядных организаций, представители правительства республики и муниципальной администрации.

В этом году в мероприятии приняли участие находившийся в Усинске с рабочим визитом глава республики Сергей Гапликов и руководитель администрации муниципалитета Станислав Хахалкин. Глава региона отметил большой вклад нефтегазовых предприятий, в частности «ЛУКОЙЛ-Коми», в развитие экономики и решение вопросов социального развития, поблагодарил за поддержку общественных инициатив, говорится в сообщении пресс-службы компании.

«Хочу сказать огромное спасибо всем работникам нефтегазовой промышленности, тем, кто сегодня здесь в зале и тем, кто сейчас на трудовом посту, спасибо за ваш труд, за ваш вклад», - сказал С.Гапликов и пожелал здоровья, счастья, благополучия и успехов всем усинцам.

«В этот день мы подводим итоги проведенной работы. И нам есть чем гордиться. В этом году мы закончили строительство такого крупного объекта, как установка подготовки нефти «Восточный Ламбейшор», завершили реконструкцию Усинского ГПЗ, вывели на рабочий режим водоподготовительную установку ВПУ-700 и продолжаем расширение парогенерирующих мощностей на Яреге. Большие перспективы открывают Усинское, Восточно-Ламбейшорское, Ярегское месторождения, ряд промыслов в Ненецком автономном округе. Мы движемся вперед!» – подчеркнул вице-президент «ЛУКОЙЛа», генеральный директор «ЛУКОЙЛ-Коми» Александр Лейфрид в своем поздравлении.

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Глава республики вместе с руководителем предприятия вручили девять наград федерального и регионального уровней. Еще 33 нефтяника удостоены корпоративных наград ПАО «ЛУКОЙЛ» и ООО «ЛУКОЙЛ-Коми».

«Очень приятно, что мой труд отметили на столь высоком уровне. Секрет успеха прост: нужно любить свое дело и добросовестно выполнять свою работу», – поделился один из награжденных, оператор по добыче нефти и газа Александр Бакин.

*** Почетной грамотой Министерства энергетики Российской Федерации награждены Тропин Владимир Викторович – ведущий технолог «ЛУКОЙЛ-Усинскнефтегаз» и Лобаев Юрий Николаевич – оператор по добыче нефти и газа Нефтешахтного управления «Яреганефть».

Благодарность Министерства энергетики Российской Федерации объявлена:

Рябову Алексею Владимировичу – заместителю генерального директора по производству «ЛУКОЙЛ-Коми»;

Озуну Игорю Алексеевичу – главному маркшейдеру – начальнику управления маркшейдерско-геодезических работ «ЛУКОЙЛ-Коми»;

Бычкову Николаю Павловичу – электрогазосварщику «ЛУКОЙЛ-Усинскнефтегаз»;

Бакину Александру Геннадиевичу – оператору по добыче нефти и газа «ЛУКОЙЛ-Усинскнефтегаз»;

Куприянову Алексею Владимировичу – начальнику управления №1 Агентства «ЛУКОМ-А-Север».

Звание «Почетный нефтяник» министерства энергетики Российской Федерации присвоено Кукушкину Андрею Рудольфовичу – мастеру по добыче нефти, газа и конденсата «ЛУКОЙЛ-Усинскнефтегаз».

Почетной грамотой Республики Коми награжден Симонов Владимир Михайлович – оператор по добыче нефти и газа «ЛУКОЙЛ-Усинскнефтегаз».

Фото пресс-службы главы Коми и пресс-службы «ЛУКОЙЛ-Коми»

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