Сыктывкарский предприниматель разрешил сотрудникам играть на работе

«КомиОнлайн» публикует концепцию предпринимателя Михаила Пронько, которая построена на принципе работа – это игра.

Современный перспективный предприниматель объяснил, почему многие считают свою работу бесполезным занятием.

Работа – причина жизненных неудач

«Рано утром открыл глаза... вторник... как же я уже устал... Вроде не проспал... надо умыться, заварить кофе...и покрепче...приготовить завтрак... Продержаться бы до выходных... Сегодня на ковер, я снова накосячил... лишь бы не уволили... Надо исправляться... И так постоянно, а мне всего 30... Наверно, в этой жизни ничего не поменяется», - приводит пример М.Пронько.

«Вам знакома такая картина? Да, большинство из нас работает именно в таком режиме. И большинству из нас работа в тягость, а не в радость. Работа – это стресс, изможденность и великая усталость. Плохое настроение мы приносим вечером домой. Нервные и уставшие мы то и дело срываемся на близких, разрушая личную жизнь. Семейные проблемы мы переносим на работу, что еще больше влияет на эффективность и результативность нашего труда. Это как снежный ком, который растет... растет... растет...

Для чего мы работаем? Для чего мы живем? Ответ простой – мы работаем, чтобы жить и живем, чтобы работать. Именно работа превращает жизнь в бытовуху. Статистика гласит, что в среднем на работе мы проводим 10 лет, а это пятая часть нашей жизни! В неделю мы работаем в среднем по 40 часов. Кроме того, многие из нас вынуждены заниматься подработкой, что значительно сокращает личное время и увеличивает рабочее.

Так к чему мы приходим в итоге? Мы устаем, мы сгораем... Мы не рады новому дню, потому что надо идти под кнут. И каждый день как из-под палки. Падает самооценка, мы недовольны собой, своей работой и своей жизнью... Мы не живем, а существуем», - заключает молодой бизнесмен.

Все меняется

Сам М.Пронько прекрасно понимает, что такое работа, потому что работает с 14 лет. Предприниматель твердо решил, что в своей пиццерии сталинского режима он не допустит. Его люди не будут выматываться, опускать руки, сгорать и идти на работу, как на каторгу.

«Перед нами стоит нелегкая задача – стереть слово «работа». Я уверен, мы сделаем так, чтобы люди больше не работали», - утверждает он.

По его словам, общество уже давно находится на пороге перестройки. Старые методы управления – это как динозавры, отголоски прошлого. «Сегодня во главе всех процессов стоит личность. И чем больше внимания руководство будет уделять личностям, тем выше будет результат не только компании в целом, но и каждого сотрудника индивидуально», - считает М.Пронько.

Эффективный метод найден

И предприниматель задумал превратить работу в игру. Теперь его сотрудники не столько работают, сколько играют. «Что такое игра? Это процесс, в котором человек с большой инициативой и энтузиазмом стремится к результату, получая удовольствие, самоутверждение и удовлетворение. На практике результат от игры гораздо выше, чем от работы из-под палки. Довольные «игроки» бегут на работу со всех ног, а потом счастливые возвращаются домой, захватив радость и хорошее настроение», - объяснил бизнесмен.

Внедрение игры в рабочий процесс называется геймификацией. Сегодня это один из самых эффективных методов в мире. За рубежом такая система обрела популярность, а в России такие проекты еще только набирают обороты, но уже имеют некоторый опыт в боевой среде, рассказал М.Пронько.

По словам предпринимателя, его система основана на принципе PBLs, которая расшифровывается, как points (очки, баллы), badges (бейджи, значки, награды), leaderboards (таблицы лидеров, лидерборды).

Пример:

Кухня – площадка.

Повар = игрок.

Внутри пиццерии стоит монитор, на котором высвечивается турнирная сетка. Каждый игрок в пиццерии чем быстрее и качественнее выполняет заказы, набирает больше очков — тем выше он стоит в рейтинге. Завязывается целая борьба.

Команда «Пронькерс» выходит на финишную прямую

«А теперь представьте себе игроков на поле с номерами и фамилиями на спинах. Какую цель преследуют игроки? Правильно! Вырваться вперед и одержать победу», - обрисовал М.Пронько.

«У нас каждый игрок имеет собственный рейтинг – баллы. В прошлом месяце, например, один был игроком месяца, а в этом его обогнал его же соратник по команде. Следовательно, проигравшему надо поднажать. У каждой команды есть и свой капитан – менеджер, который подтягивает новичков и создает заряженную атмосферу внутри площадки», - поделился секретами работы основатель пиццерии.

М.Пронько уверен, что он создаст не только мощную и конкурентоспособную команду, но и продукт, качество и скорость приготовления которого будут на высоте. «Ведь это цельный, замотивированный, самосовершенствующийся механизм, опыт и навыки которого растут в геометрической прогрессии. Каждый игрок, регистрирует заказ под своим личным номером. Поэтому он лично отвечает за качество и скорость приготовления», - объяснил руководитель «Пронькерс».

Заряд для молодых

«Мы пришли в этот мир, чтобы дать подросткам заряд на всю жизнь. Нужно понимать ответственность перед обществом. Внутри нашей пиццерии множество процессов – от приемки продуктов до момента передачи пиццы клиенту. И каждая деталь здесь должна быть не только хорошо отточена, но и выполнена вовремя. Мы воспитываем не просто добросовестных и дисциплинированных лидеров, которые научатся работать в команде на постоянно растущий результат. Мы также показываем, что сегодня можно жить намного интереснее, если добавить в свою жизнь немного игры. Представляете, проработав всего 5 - 6 месяцев человек уже осознает, насколько интересным может быть процесс игры в работе», - отметил М.Пронько.

В настоящее время возраст работников пиццерии «Пронькерс» от 18 до 25 лет. Как правило, это молодежь, которая ищет себя и открывает в себе новые таланты.

«Общество, которое тебя окружает, напрямую влияет на тебя. Именно поэтому наша задача – это разжечь внутри ребят огонь. Дать им пристанище на время, приютить и многому научить перед большим стартом в дальнейшую жизнь. Дать им то, что будет подпитывать на протяжение всей жизни: мотивацию, вдохновение, результат», - пояснил предприниматель.

М.Пронько уверен, что мощнейшая концепция внутри компании будет только заражать и мотивировать. «Ведь молодежь должна жить и максимально впитывать происходящее именно в этом возрасте. Впитывать то, как правильно нужно работать и жить. Потому что все, о чем только можно подумать – вполне реально воплотить. Мы сможем помочь им в этом. В нашей пицеррии больше никто не будет работать!» – заключил предприниматель.

*** Прочитать более подробную информацию о деятельности М.Пронько можно в его «Дневнике предпринимателя».

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Фото предоставлено М.Пронько и с сайта pixabay.com