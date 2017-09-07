Россельхозбанк поддержал инвестпроекты в АПК на 430 миллиардов рублей

Больше всего заемщиков получили кредиты в Дагестане.

По госпрограмме развития АПК, начиная с 2008 года, Россельхозбанк оказал кредитную поддержку более 3300 инвестиционным проектам в агропромышленном комплексе. Общий объем предусмотренного банком финансирования составил порядка 430 миллиардов рублей.

Как сообщает пресс-служба финансового учреждения, значительная часть инвестиций направлена на строительство и модернизацию птицеводческих предприятий (117 миллиардов рублей), свиноводческих хозяйств (89 миллиардов рублей), комплексов по содержанию крупного рогатого скота (75 миллиардов рублей) и тепличных комплексов (58 миллиардов рублей). Совокупная плановая мощность данных инвестпроектов составляет: 1,4 миллиона тонн мяса птицы, 650 тысяч тонн свинины, 3,5 миллиона тонн молока, 290 тысяч тонн говядины.

Наибольшее количество проектов поддержано банком в Дагестане (224 проекта). Также в топ-5 входят: Нижегородская область (160 проектов), Татарстан (142 проекта), Калмыкия (135 проектов), Кировская область (115 проектов).

При этом наибольший объем инвестиций в суммарном выражении за этот период направлен на проекты в Курской области (51 миллиард рублей), Тверской области (33 миллиарда рублей), Воронежской области (32 миллиарда рублей), Марий Эл (29 миллиардов рублей), Пензенской области (28 миллиардов рублей).

*** АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков. В собственности государства находятся 100 процентов акций банка. Свидетельство о государственной регистрации кредитной организации №3349 выдано Банком России 24 апреля 2000 года.

Фото со страницы Россельхозбанка в Facebook