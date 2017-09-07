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Четверг, 07 сентября 2017, 10:43
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10:43
Геологи Коми обнаружили древнейшие полезные ископаемые и фрагменты лопастеперых рыб

Окаменелости нашли вблизи водопада на Северном Тимане.

В результате совместных полевых исследований, организованных Институтом геологии Коми НЦ УрО РАН (П. Безносов) и Санкт-Петербургским Государственным Университетом (С. Снигиревский, А. Сивкова) на Северном Тимане в НАО обнаружено новое уникальное захоронение остатков девонских позвоночных и растений. Об этом сообщается на сайте научного учреждения.

Окаменелости нашли в непосредственной близости от водопада на реке Суле, в маломощном линзовидном прослое углистых сланцев, заключенном между многометровыми толщами базальтов. Около 380 миллионов лет назад из-за активизации тектонических процессов из глубинных разломов на дне мелководного девонского моря периодически изливались огромные объемы лав. Обнаруженный костеностый прослой сформировался за относительно короткий отрезок времени, разделявший два таких излияния.

Позвоночные в собранной здесь палеонтологической коллекции представлены как отдельными зубами и чешуями, так и крупными фрагментами черепов и других частей скелета нескольких видов лопастеперых рыб. Бурые угли, в которых содержатся окаменевшие кости, являются одними из древнейших на нашей планете горючих полезных ископаемых, образованных остатками плауновидных растений. Новый материал существенно дополняет сведения о тиманскойбиоте того далекого времени. Ранее из одновозрастных отложений региона были известны лишь неопределимые остатки растений и редкие фрагментированные пластины бесчелюстных и панцирных рыб с берегов реки Белой.

Фото с сайта pixabay.com

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