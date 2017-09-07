В Коми начался сезон простуд

Как сообщает управление Роспотребнадзора по региону, с 28 августа по 3 сентября 2017 года за медицинской помощью с симптомами ОРВИ обратилось 3834 человека, в том числе 2740 детей. Случаев гриппа не зарегистрировано. Среди заболевших – 71,5 процента составляют дети в возрасте до 14 лет, 28,5 процента - взрослое население.

Начало сезонного подъема заболеваемости респираторными инфекциями не гриппозной этиологии, прежде всего среди детского населения, традиционно связано с формированием детских коллективов в детских дошкольных организациях и школах.

Специалисты напоминают, что одной из наиболее эффективных мер профилактики гриппа остается вакцинация. Эффективность вакцины от гриппа несравнимо выше всех неспецифических медицинских препаратов, которые можно принимать в течение зимних месяцев, например, иммуномодуляторов, витаминов, гомеопатических средств, средств народной медицины. Вакцинация не только предохраняет от заболевания гриппом, но и от возможных серьезных осложнений. По итогам эпидсезона 2016-2017 года серьезных осложнений, включая летальный исход и тяжелых форм заболевания, среди привитых в Коми не зарегистрировано.

Как сообщалось ранее, в этом году в России будет циркулировать более заразный вирус. В республике прививочная кампания против гриппа началась с середины августа. По состоянию на 1 сентября привито 11637 человек, из них – 1139 детей.

С 9 сентября жители столицы Коми могут защитить себя от гриппа прививкой в передвижном пункте во зле ТРЦ «Макси».

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