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Четверг, 07 сентября 2017, 16:01
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16:01
Россельхозбанк выступил партнером Восточного экономического форума

Банк представляет свои достижения в сфере поддержки АПК и смежных отраслей.

Россельхозбанк выступил официальным партнером III Восточного экономического форума – одного из ключевых деловых событий страны. На мероприятии, которое проходит 6-7 сентября 2017 года во Владивостоке, банк представляет свои достижения в сфере поддержки АПК и смежных отраслей, а также современные финансовые решения для бизнеса.

Как сообщает в пресс-релизе финансового учреждения, основными задачами форума являются укрепление связей международного предпринимательского сообщества, российского бизнеса и органов власти, повышение конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности Дальнего Востока, презентация особых условий ведения бизнеса и программ государственной поддержки инвестпроектов в регионе. В деловых мероприятиях примут участие руководители органов власти России и стран АТР, главы отечественных и зарубежных компаний, ведущие эксперты рынка, которые обсудят пути социально-экономического развития Дальневосточного федерального округа и его интеграции в международную торговлю, в частности возможности выхода на экспортные рынки продовольствия.

«Дальневосточный регион обладает хорошими перспективами стать воротами в страны АТР для российских аграриев, которые могут занять там достойное место среди поставщиков качественных продуктов питания. Россельхозбанк оказывает существенную поддержку агропредприятиям Дальнего Востока и сегодня готов наращивать ее объемы, финансируя как инвестпроекты, так и текущую деятельность компаний. К 2020 году мы планируем увеличить наш кредитный портфель в регионе в 1,6 раза до 100 миллиардов рублей, в том числе объем инвестиционных кредитов составит не менее 60 миллиардов рублей. При этом банк будет расширять сферу своих интересов и принимать участие в развитии всех приоритетных отраслей экономики Дальнего Востока», - отметил председатель правления «Россельхозбанка» Дмитрий Патрушев.

*** АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков. В собственности государства находятся 100 процентов акций банка. Свидетельство о государственной регистрации кредитной организации №3349 выдано Банком России 24 апреля 2000 года.

Фото со страницы Россельхозбанка в Facebook

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