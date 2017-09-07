Коми получит деньги на обучение в техникумах людей с ограниченными возможностями

Благодаря победе в конкурсе министерства образования и науки России, Коми получит федеральную субсидию на 2018 год для получения среднего профессионального образования людьми с ограниченными возможностями здоровья. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

В республику из федерального бюджета поступит более 2,2 миллиона рублей. Средства будут направлены на профориентационную работу с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами в общеобразовательных школах Коми, сопровождение их инклюзивного обучения, на социокультурную реабилитацию обучающихся, развитие и обслуживание информационно-технологической базы инклюзивного обучения, реализацию программ дистанционного обучения и содействие в трудоустройстве.

В Минобразе Коми отметили, что обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья может быть организовано как по индивидуальным программам, так и совместно с другими обучающимися. Методическую и информационную поддержку обеспечит базовая организация на базе Сыктывкарского колледжа сервиса и связи.

Напомним, в 2017 году республика получила на развитие отрасли образования из федерального бюджета дополнительно 582,9 млн рублей. Средства направлены на строительство и ремонт школ, создание технопарка, повышение качества образования, развитие системы независимой оценки качества образования, обеспечение жильем молодых семей, реализацию мероприятий госпрограммы «Доступная среда».

Фото Елены Кабаковой