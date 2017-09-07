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Четверг, 07 сентября 2017, 17:16
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17:16
Под Сыктывкаром запустили пеллетный завод

Предприятие собирается перерабатывать по 30 тысяч кубометров древесных отходов в год.

Пеллетный завод «Кочевник» в местечке Човью в Сыктывкаре стоимостью более 50 миллионов рублей готов производить шесть тысяч тонн пеллет в год. Однако главной ценностью предприятия с точки зрения экологии являются мощности по утилизации отходов деревообработки – около 30 тысяч кубометров ежегодно, сообщает пресс-служба Минпрома региона.

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«Производство биотоплива – это очень перспективная технология, она позволяет не только снизить количество вредных выбросов в атмосферу, но и утилизировать существенные объемы древесных отходов. Для Коми, где лесная промышленность является значимой отраслью, это имеет критическое значение. Кроме всего прочего, активный перевод котельных на биотопливо формирует устойчивый рынок его сбыта, что позволяет нам создавать все больше рабочих мест на новых биотопливных производствах, и в первую очередь – в удаленных населенных пунктах», – прокомментировал открытие завода заместитель начальника управления лесной, легкой промышленности и машиностроения министерства промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта Коми Андрей Кривошеин.

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*** С 2013 года в Коми реализуют проект развития биоэнергетики. Он предусматривает перевод котельных в регионе с таких видов топлива как мазут и уголь на более экологичное – топливные пеллеты и брикеты, изготавливаемые из отходов деревообработки. На сегодня в Коми более 50 котельных уже переведены на биотопливо, а к 2021 году правительство республики планирует довести их количество до 96, чтобы сформировать устойчивый рынок сбыта пеллет и брикетов.

Фото пресс-службы Минпрома Коми

«КомиОнлайн»
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КомиСыктывкар
БизнесЭкология
Делу время
переработка отходовбиотопливопеллеты
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