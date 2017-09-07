Нефтяники напутствовали усинских школьников в начавшемся учебном году

В усинских образовательных учреждениях прозвучал первый звонок, приглашая в мир знаний тысячи детей. Впереди – насыщенный учебный год, множество событий, испытаний и достижений.

Для 800 мальчиков и девочек школьное путешествие длиною в 11 лет только началось, для выпускников школьная пора вышла на финишную прямую.

Поздравить коллективы школ, Усинского политехнического техникума, а также учащихся и их родителей с началом учебного года пришли представители городской администрации, депутаты совета Усинска, социальные партнеры.

В начальной общеобразовательной школе №7 маленьких виновников торжества и педагогический коллектив от имени генерального директора «РН – Северная нефть» Владимира Шульги и коллектива предприятия поздравил депутат Совета Усинска, начальник отдела социальных программ и корпоративной культуры Общества Алексей Черноткач. Он пожелал школьникам усердно учиться, радовать родителей и учителей своими успехами, а еще каждый день совершать хотя бы маленькое открытие. Слова, адресованные первоклассникам, были тем более символичны, что в числе новых учеников школы №7 за парты сели и дети А.Черноткача – Валерия и Виктор.

На первый звонок в школу №3 в числе почетных гостей пришли глава Усинска - председатель совета города Николай Такаев, заместитель руководителя администрации муниципального образования Татьяна Анисимова, епископ Воркутинский и Усинский Иоанн, а также генеральный директор «РН – Северная нефть» В.Шульга.

Они напомнили детям, что в наше время роль хорошего образования как никогда важна. А основы его закладываются именно в школе. И потому задача каждого ученика - усердно заниматься, чтобы в будущем успешно поступить в вуз и стать хорошим специалистом.

В.Шульга, обращаясь к первоклассникам, пожелал новоиспеченным школьникам хорошего старта, отличных знаний и высоких достижений.

По традиции в подарок третьей школе генеральный директор «РН – Северная нефть», предприятия – социального партнера, вручил сертификат на приобретение спортивного инвентаря, который пригодится ученикам на уроках физической культуры и тренировках.

Фото пресс-службы «РН – Северная нефть»