В «РН – Северная нефть» профессиональный праздник отметили в ретро стиле

По традиции День города и День работников нефтяной и газовой промышленности в Усинске отметили как единый праздник. Сотрудники «РН – Северная нефть», опорного дочернего общества НК «Роснефть» в Тимано-Печоре, приняли участие в торжествах, посвященных профессиональному празднику и 33-летию родного города, сообщает пресс-служба компании.

Гавные торжества нефтяной столицы Коми прошли в атмосфере той славной эпохи, когда на строительство Усинска и освоение месторождений со всех уголков Советского Союза ехали сотни романтиков-энтузиастов, ставших покорителями северных недр, основателями Усинска.

Праздничный вечер во дворце культуры для сотрудников «РН – Северная нефть» и других усинских предприятий НК «Роснефть» собрал коллег-нефтяников, а также представителей местной власти, деловых и социальных партнеров. Они поздравили сотрудников «Роснефти» с профессиональным праздником, пожелали процветания, а также выразили уверенность, что высокая социальная ответственность, ставшая визитной карточкой компании и общества, и впредь будет примером социального партнерства в лучших его традициях.

Ретро стилистика перенесла участников и гостей праздника во времена соцсоревнований, комсомольских строек, пионерии и комсомола, трудовых пятилеток и коллективизма.

В фойе дома культуры гостей встречали стройотрядовцы, распевающие песни под гитару у костра, по соседству расположился балок-бочка, ставший жилищем для многих первостроителей, напротив – красный уголок со всей полагающейся атрибутикой.

Люди старшего поколения, переходя от одной инсталляции к другой, с ностальгией вспоминали дни юности и маленький поселок нефтяников, в котором умели жить, как одна семья.

Открывая торжественный вечер, генеральный директор «РН – Северная нефть» Владимир Шульга отметил, что День нефтяника собрал вместе представителей разных поколений, молодежь и ветеранов отрасли, которые начинали освоение усинских месторождений, бурили первые скважины, строили нефтепроводы. Во многом благодаря самоотверженному труду этих людей и возник посреди тундры Усинск. Гендиректор пожелал коллегам бодрости, силы духа, здоровья, семейного благополучия, а городу нефтяников - процветания и развития.

В программе праздничного вечера нашлось место торжественным моментам, церемонии награждения лучших представителей профессии, а также творческим зарисовкам.

Приятным сюрпризом стал мюзикл с участием молодых специалистов и сотрудников «РН – Северная нефть», в котором отражена вся история Усинска.

Овациями гости праздника приветствовали участников корпоративного фестиваля «Роснефть» зажигает звезды», которые порадовали гостей своими яркими выступлениями.

В преддверии «Дня нефтяника – 2017» в Москве состоялся финал седьмого фестиваля «Роснефть» зажигает звезды», в котором приняли участие более 500 дарований из числа сотрудников дочерних обществ «Роснефти» и их детей, учащихся «Роснефть-классов» и студентов - стипендиатов компании.

Представители «РН – Северная нефть», ставшие победителями в своих номинациях на зональном туре, и в финале выступили достойно – стали бронзовыми призерам фестиваля. Гости праздничного вечера поздравили талантливую молодежь бурными аплодисментами.

Символичной кульминацией торжественного вечера стала финальная сюита «Многоцветие Усинска», которая продемонстрировала, насколько крепка связь не только поколений, но и народов, представители которых больше 40 лет назад собрались на северной земле и сегодня продолжают трудиться на ее благо.

Фото пресс-службы «РН – Северная нефть»