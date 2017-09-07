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Четверг, 07 сентября 2017, 22:15
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Принятый в Коми порядок лицензирования добычи сырья для строительства дорог распространят на все регионы

Поправки в федеральный закон упростят и удешевят лицензирование на использование недр.

Совет федерации одобрил проект изменений в закон «О недрах». Поправки позволят упростить и удешевить порядок получения разрешения на пользование участками общераспространенных полезных ископаемых (песок, гравий и кварциты) для строительства и ремонта дорог. Об этом сообщает пресс-служба Минпрома Коми.

Как пояснили в ведомстве, необходимость принятия закона вызвана существующей проблемой необоснованного роста цен на местные строительные материалы. В стоимости строительства дорог значительную часть составляют цена строительных материалов и затраты на их транспортировку. Владельцы действующих карьеров, располагая информацией о сооружении автодорог, зачастую устанавливали завышенные цены на строительные материалы.

В Коми упрощенный порядок предоставления права пользования участками недр местного значения для добычи общераспространенных полезных ископаемых для выполнения работ по государственным или муниципальным контрактам, в том числе для строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования на срок реализации таких проектов закреплен приказом министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды республики в октябре 2015 года. В том же году природоохранная служба Коми предлагала Минприроды России внести аналогичные поправки и в федеральное законодательство.

«Новая редакция закона Российской Федерации «О недрах» позволит предприятиям, работающим по государственным контрактам, в упрощенном порядке получать разрешение на пользование участками недр для добычи общераспространенных полезных ископаемых в случае, если они используются для работ по ремонту или строительству дорог. Это позволит не только оптимизировать документооборот и снизить себестоимость строительства, но и ускорить проведение дорожных работ», – пояснил первый заместитель министра промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта Коми Роман Полшведкин.

Внесение указанных изменений позволит каждому субъекту страны самостоятельно разработать и утвердить упрощенный порядок предоставления в пользование участков недр местного значения для добычи общераспространенных полезных ископаемых в целях строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования на срок реализации таких проектов (без права продажи добытого минерального сырья для иных целей и произведенной на его основе продукции).

Фото пресс-службы главы Коми

«КомиОнлайн»
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Экономика
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недропользованиестроительство дороглицензия
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