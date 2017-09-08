Инфляция в Коми: помидоры и яйца стали дешевле, сахар и алкоголь - дороже

По данным Комистата, в последнем летнем месяце этого года индекс потребительских цен составил 99,6 процента. Последний раз дефляция (снижение цен) в республике в августе наблюдалась в 2011 году (99,97 процента). Основное влияние на величину индекса оказало сезонное удешевление на 10 процентов плодоовощной продукции.

По итогам восьми месяцев цены на потребительском рынке выросли на 1,5 процента, что ниже, чем за соответствующий период прошлого года (на 2,8 процента).

Второй месяц подряд наблюдалась дефляция на рынке продовольственных товаров. В августе индекс составил 98,9 процента (в июле - 99,6 процента), что обусловлено массовым поступлением плодоовощной продукции нового урожая. Так, картофель за месяц стал дешевле на 16 процентов, овощи - в среднем на 20 процентов, фрукты и цитрусовые - на 4 процента. В частности, помидоры подешевели на 30 процентов, белокочанная капуста - на 29 процентов, морковь - на 19 процентов, бананы - на 16 процентов, лук репчатый - на 14 процентов, огурцы - на 13 процентов, свекла - на 11 процентов, виноград - на 10 процентов, чеснок - на 7 процентов, лимоны - на 6 процентов, яблоки - на 3 процента, груши и апельсины - на 2 процента. Кроме того, ниже, чем в июле, сложились цены на яйца - на 7 процентов, крупу гречневую - на 6 процентов, куры, муку, сыры - на 2 процента, масло сливочное, подсолнечное и оливковое, чай пакетированный и сельдь соленую - на 1 процент.

В то же время в августе на 4 процента подорожал сахар, на 1-2 процента - свинина на кости, печень говяжья, рыба мороженая разделанная, консервы мясные, мед, крупы овсяная и перловая. Алкогольная продукция подорожала в среднем на полпроцента, в том числе отечественное пиво - на 1 процент, коньяк - на 0,6 процента, виноградные вина - на полпроцента, водка - на 0,4 процента. Индекс цен на непродовольственные товары составил 100,1 процента. На 1-3 процента выросли цены на отдельные виды детской и женской одежды и обуви, парфюмерно-косметических, галантерейных товаров, строительных материалов, а также табачные изделия.

Стоимость бензина автомобильного и дизельного топлива за месяц не изменилась. Тарифы на услуги в августе увеличились в среднем на 0,02 процента, что обусловлено повышением стоимости проживания в гостинице - на 3 процента, стоимости установки пластиковых окон, парикмахерских услуг, занятий в группах общей физической подготовки - на 1 процент.

Фото Елены Кабаковой