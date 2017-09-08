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Пятница, 08 сентября 2017, 19:36
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19:36
В июле «Коми энергосбытовая компания» выдала потребителям 219 миллионов киловатт-часов

Население потребляет электричество в 2,3 раза меньше, чем предприятия и организации.

АО «Коми энергосбытовая компания» сообщает, что за июль 2017 года объем фактического полезного отпуска электроэнергии и мощности населению и приравненным к нему потребителям составил 66 миллионов 826,644 тысячи кВтч. Прочим потребителям – 151 миллиона 810,266 тысячи кВтч.

Более подробную информацию об объеме фактического полезного отпуска электроэнергии и мощности по тарифным группам в разрезе территориальных сетевых организаций по уровням напряжения можно посмотреть здесь.

Фото с сайта pixabay.com

«КомиОнлайн»
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энергетикаКоми энергосбытовая компания
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