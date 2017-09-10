Утверждено: сентябрьские решения совета депутатов Сыктывкара

На заседании совета Сыктывкара 8 сентября депутаты рассмотрели 26 основных вопросов и 1 поправку. Самым ярким событием стал отказ перевести из зоны Ж1 (под жилищное строительство) в зону Р5 (рекреационная зона) спорный участок в микрорайоне Орбита. Напомним, депутат от «Единой России» Юрий Шарыгин предложил подождать, пока Арбитражный суд примет решение по поводу расторжения договора аренды этой территории между администрацией города и компанией «Ассорти Плюс» (следующее заседание назначено на 14 сентября). Представитель коммунистов в совете – Илья Богданов – постарался переубедить коллег, ссылаясь на то, что перевод не ограничит право предпринимателей на строительство стоянки, а лишь защитит участок от возведения многоквартирного дома. Но несмотря на эти доводы большинство народных избранников (23 из 27 присутствовавших) поддержало поправку, предложенную за два дня до заседания.

Представители инициативной группы, присутствовавшие на заседании совета, разочаровались в принятом решении и отметили, что ранее на личных встречах 29 из 30 депутатов в лицо им говорили, что будут поддерживать перевод участка в перечень скверов. Жители Орбиты считают, что это решение продиктовано лоббированием интересов предпринимателей и равнодушным отношением к интересам горожан.

Также было принято решение о компенсациях депутатам за период отсутствия на основном рабочем месте. За то, что они в ущерб основной работе приходят на заседания комиссий и самого совета, народные избранники могут претендовать на возмещение в 1000 рублей. Пользоваться ли компенсацией, они будут решать сами индивидуально.

Решением депутатов был сокращен штат аппарата совета города. Теперь вместо десяти там будет работать шесть человек. Также с оплачиваемых должностей ушли два председателя постоянных комиссий совета – по бюджету, налогам и экономическому развитию и по социальным вопросам. Надежда Цветкова и Светлана Литвина написали соответствующие заявления по собственному желанию. Как ранее заявила председатель Совета Анна Дю, сэкономленные средства (около 1 миллиона рублей с сентября этого года, и окло 3,5 миллиона ежегодно) планируется передать в администрацию с просьбой направить их на благоустройство общественных территорий.

Еще одна обязанность появилась у муниципальных служащих: их обязали сообщать о страничках, которые зарегистрированы у них в социальных сетях.

В муниципальную собственность из государственной была передана комната в 13,3 «квадратов» по улице Катаева, 37а. Напротив, в республиканскую собственность передали несколько трансформаторных подстанций и более 150 квадратных метров (первый этаж жидлого здания) в доме №11 по улице Боровой в Эжве. Сейчас там по договору безвозмездного пользования размещается Эжвинская городская поликлиника. Ей эти пдлощади и передадут, но на условиях оперативного управления.

Кроме того, был скорректирован план приватизации муниципального имущества: продлены сроки приватизации ряда объектов, было добавлено три новых – здания свинарника и двух складов.

Филиал №7 Центральной библиотечной системы Сыктывкара (улица Малышева, 14) получил имя 28-й Невельской Краснознаменной дивизии. Ее увековечат и в мемориальной табличке, которая появится на стене здания.

Также были внесены изменения в некоторые документы. Большая их часть касалась приведению нормативной базы в соответствие с региональным и федеральным законодательством, и были внесены по протестам прокуратуры.

Фото Елены Кабаковой