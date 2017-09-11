ДТП в Эжве унесло жизнь пешехода

ДТП произошло 10 сентября около 21:00 напротив дома №68 по улице Мира в Эжвинском районе Сыктывкара. По сообщению пресс-службы управления ГИБДД МВД по Коми, водитель ехал на автомобиле LADA Largus и сбил пешехода. В результате ДТП пострадал 33-летний мужчина.

Как уточнили «КомиОнлайну» в пресс-службе регионального министерства здравоохранения, пострадавший ночью поступил в горбольницу Эжвинского района в тяжелом состоянии с множественными травмами и переломами. Утром 11 сентября он скончался.

По данным МВД по Коми, предварительно установлено, что находившийся в машине мужчина после совместного распития спиртного похитил у знакомого ключи от автомобиля и угнал его. Нетрезвый угонщик, катаясь по городу, совершил два ДТП с материальным ущербом, сбил пешехода, бросил машину и скрылся. Полицейские с помощью собаки задержали правонарушителя в одном из жилых домов в местечке Емваль. Задержанным оказался ранее неоднократно судимый 26-летний горожанин, который никогда не получал водительского удостоверения и не имел документов на машину. Позже установили, что правонарушитель помимо угона и смертельной аварии причастен к краже сотового телефона стоимостью более 50 тысяч рублей. В отношении мужчины составлены административные материалы и возбуждены уголовные дела.

В прошлом году в Коми произошло 1095 ДТП, в которых 101 человек погиб, а 1500 получили травмы различной степени тяжести. По сравнению с 2015 годом, число зарегистрированных аварий с пострадавшими снизилось на 18, а число погибших в них уменьшилось на 24 человека. Такая низкая цифра по погибшим в авариях достигнута в республике впервые за всю историю статистических наблюдений. Наибольшее количество происшествий произошло в субботу. Больше всего людей погибло во вторник. На дорогах региона погибают чаще в вечернее время после рабочего дня. Показатель по тяжести ДТП также сократился и составил 6,3 погибших на 100 пострадавших (7,6 в 2015 году.

Фото ГУ МЧС по Коми, видео МВД по Коми