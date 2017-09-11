Более 400 многодетных семей в Коми решили потратить семейный капитал на подготовку к школе

Как сообщает министерство труда, занятости и социальной защиты Коми, всего за два месяца возможность использования регионального семейного капитала (РСК) для подготовки детей к школе стала одной из самых востребованных у многодетных семей. Только в июле о желании задействовать средства на эти цели выразили 199 семей, в августе число таких заявлений увеличилось до 203.

«Всего за два месяца использовать средства капитала на подготовку детей к школе решили 402 семьи, из них 220 семей получили на это одобрение, а 65 семей уже реализовали такую возможность», - пояснили в Минтруде Коми.

Утвержденный в апреле этого года республиканский закон, который дает возможность многодетным семьям получать за счет регионального семейного капитала средства для подготовки ребенка (детей) к обучению в школе, вступил в силу 1 июля. По нему на покупку необходимых к школе ученических товаров, одежды и обуви для детей семьи с тремя и более детьми могут ежегодно расходовать из регионального капитала пять тысяч рублей на каждого ребенка, но не более 25 тысяч рублей на семью.

Программа регионального семейного капитала продлена до конца 2018 года. Эта выплата – одна из наиболее востребованных в Коми мер социальной поддержки семей с детьми. Так, по данным Минтруда республики, в текущем году сертификаты на региональный семейный капитал получили 747 человек. Всего с 2011 года по 1 июня 2017 года обладателями сертификатов на него стали 10219 жителей республики, 6804 из них уже воспользовались средствами капитала. Расходы бюджета Коми на эти цели в 2017 году составили почти 103 миллиона рублей, а за все время предоставления – более 840 миллионов рублей.

*** Право на получение регионального семейного капитала имеют семьи при рождении в них третьего или последующих детей в период с 1 января 2011 по 31 декабря 2018 года. Размер регионального семейного капитала - 150 тысяч рублей.

Средства регионального семейного капитала могут быть направлены:

- на улучшение жилищных условий семьи;

- на образование ребенка (детей);

- на получение платных медицинских услуг ребенком (детьми);

- на проведение капитального и (или) текущего ремонта жилого помещения;

- на переустройство и (или) перепланировку жилого помещения.

Кроме того, за счет средств регионального семейного капитала предусмотрена ежегодная единовременная выплата до 25 тысяч рублей, которую можно расходовать: на оплату занимаемого семьей жилого помещения и коммунальных услуг; на оплату за содержание детей в государственных, муниципальных образовательных учреждениях, а также иных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования; на уплату налогов семьи; на страхование имущества семьи, жизни ребенка (детей); на оплату санаторно-курортного лечения и (или) стоимости проезда к месту санаторно-курортного лечения и обратно родителя (родителей) и ребенка (детей) в пределах России; на оплату стоимости проживания в месте отдыха и (или) стоимости проезда к месту отдыха и обратно родителя (родителей) и ребенка (детей) в пределах территории России. С 1 июля 2017 года - для подготовки ребенка (детей) к обучению в общеобразовательной организации в размере 5 тысяч рублей на каждого обучающего в семье ребенка, но не более 25 тысяч рублей на семью.

Фото пресс-службы Госсовета Коми