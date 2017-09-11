Переселенцы Койгородского района получили счета за отопление в необогреваемых квартирах

Вопросы по реализации программы переселения из ветхого и аварийного жилья в Койгородском районе Коми, где возникли трудности, решаются, сообщает пресс-служба Государственного Совета республики. Так, в поселке Подзь возобновили работы по возведению домов для переселенцев. Уже в ближайшее время должны сдать два здания. Как заверили строители, если будут вовремя доставлены материалы, то все дома будут доделаны в течение полутора месяцев.

В поселке Кажыме 23-квартирный дом полностью готов. Строители покинули площадку, и в ближайшее время должны заселиться оставшиеся жильцы. В поселке провели специальную встречу с депутатами, чтобы жители смогли озвучить волнующие их проблемы.

Как оказалось, к новострою есть ряд претензий. Первая – слабый водонапор, эта проблема будет решена с установкой нового насоса на водозаборе. Вторая – освещение. Некоторые жильцы хотят заменить энергосберегающее оборудование на привычное. Впрочем, после беседы с депутатами они согласились, что текущее оборудование позволит сэкономить средства.

Есть вопросы к качеству звукоизоляции и планировке квартир. Еще один проблемный момент касается счетов за отопление, которое в реальности еще не заработало. Причина выставления квитанций на оплату выясняется.

По итогам встречи депутаты рекомендовали жителям обобщить все проблемы, чтобы сформировать единый реестр и заниматься ими комплексно.

Фото пресс-службы главы Коми