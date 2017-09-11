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Понедельник, 11 сентября 2017, 16:36
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16:36
Экс-директора «Коми ипотечной компании» и ее сына подозревают в махинациях с жильем

Квартиры продавали бюджетникам по завышенной цене.

Прокуратура провела проверку соблюдения законодательства при использовании бюджетных средств, выделенных АО «Коми ипотечная компания» (контрольный пакет акций организации принадлежит Коми) на реализацию региональной программы «Предоставление права на приобретение жилья на льготных условиях отдельным категориям граждан».

Установлено, что с 2011 по 2014 годы компания, созданная для развития ипотечного жилищного кредитования в регионе, из республиканского бюджета получила около 640 миллионов рублей. На эти деньги общество приобретало квартиры, которые реализовывало по льготным кредитам работникам бюджетной сферы. Бывший руководитель компании и ее сын, также работавший в организации, подыскивали и приобретали на подставных лиц квартиры по договорам участия в долевом строительстве. Спустя непродолжительное время права требования по этим договорам уступались в пользу «Коми ипотечной компании» по цене, значительно превышающей стоимость первоначальных сделок.

Так, одна из квартир в Сыктывкаре была куплена за 3,1 миллиона рублей, а спустя три месяца продана компании за 3,7 миллиона рублей. Параметры жилья и его стоимость подгонялись участниками преступной схемы под условия конкурсов, проводимых «Коми ипотечной компанией». Также обеспечивалась победа в конкурсах только нужных участников. В дальнейшем квартиры по завышенной цене реализовывались работникам бюджетной сферы. Таким образом на участников программы возлагалась увеличенная долговая нагрузка. В результате использования такой схемы при продаже нескольких квартир незаконный доход экс-руководителя компании и ее сына превысил три миллиона рублей.

В отношении бывшего руководителя возбуждено четыре уголовных дела по статье «Растрата в особо крупном размере». В отношении ее сына - четыре дела по статье «Пособничество в растрате в особо крупном размере». Уголовные дела соединены в одно производство.

Из открытых источников известно, что в то время «Коми ипотечную компанию» возглавляла Наталья Бочкарева.

*** В мае 2016 года глава Коми Сергей Гапликов заявил, что акционерное общество «КОМИипотека» [бывшая «Коми ипотечная компания», переименована в 2015 году] не оправдывает свое существование и те ресурсы, которые тратятся на ее содержание. Он сказал это после того, как узнал, что с начала года организация выдала гражданам лишь девять кредитов. Глава поручил за две недели разработать план по кардинальному изменению ситуации с ипотечными кредитами.

Поручение выполнили. В срок были представлены предложения по переформатированию работы акционерного общества.

Республиканская Контрольно-счетная палата проверила работу акционерного общества за 2011-2016 годы и нашла множество нарушений.

Фото Елены Кабаковой

«КомиОнлайн»
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Коми Сыктывкар
Криминал
Социум
Коми ипотечная компаниямахинациикомиипотека
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