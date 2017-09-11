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Понедельник, 11 сентября 2017, 18:23
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В Коми поступят 11 машин скорой помощи и 5 школьных автобусов

Все автомобили будут отечественного производства.

Правительство России распорядилось выделить деньги на покупку и поставку в регионы автомобилей скорой медпомощи и школьных автобусов, сообщается на сайте госоргана. Для Коми власти решили выделить средства, которых хватит на приобретение 16 транспортных средств. Это будут 11 карет скорой помощи - шесть уазиков и пять марки ГАЗ. А также два автобуса ГАЗ, рассчитанные на 10-12 человек, и три пазика на 22-24 пассажира. Многие из машин рассчитаны на эксплуатацию в условиях Севера.

Ожидается, что машины поступят в 2017 году.

Фото Владилена Олофинского

 

 

«КомиОнлайн»
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Коми
Общество
Социум
Школьные автобусыскорая помощьзакупка
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