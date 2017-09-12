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Вторник, 12 сентября 2017, 12:58
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12:58
«Усинская футбольная лига» стартовала

В турнире сыграют 12 команд.

В Усинске состоялась церемония открытия лиги, которая объединит более 120 игроков в мини-футбол из школ города и района. Организована «Усинская футбольная лига» в рамках соглашения о сотрудничестве между правительством Коми и компанией «ЛУКОЙЛ».

В красочной церемонии на площади имени Аллы Босовой приняли участие сами футболисты и их тренеры, многочисленные болельщики, любители мотоспорта, коллективы спортивных танцев и аэробики. Одна только подготовленная к открытию танцевальная композиция собрала более 100 человек.

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Команды-участницы турнира – всего их 12 – поделены на две группы. В «красную» вошли сборные школ Усинска и поселка Пармы, в «белую» -коллективы из Денисовки, Захарвани, Мутного Материка, Усть-Лыжи, Усть-Усы и Щельябожа. Накануне торжественного дня все они получили спортивный инвентарь и комплекты игровой формы, закупленные нефтяниками.

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«ЛУКОЙЛ-Коми совместно с администрацией Усинска начинают реализовывать новый интересный спортивный проект. Важно, что в этих соревнованиях примут участие только сборные команды школ, а это значит, что все в равных условиях, что у каждого будет возможность показать себя, побороться за победу», – подчеркнул министр физической культуры и спорта Коми Николай Бережной, выразивший надежду, что подобные турниры будут организованы и в других муниципалитетах региона.

Руководитель администрации Усинска Станислав Хахалкин пожелал участникам азартной, честной борьбы и роста спортивного мастерства.

«В Усинске и других муниципалитетах республики »ЛУКОЙЛ-Коми« поддерживает развитие социальной сферы в целом и спорта в частности. Сегодня мы даем старт новой спортивной традиции Усинска, в дополнение к межрегиональному турниру по хоккею на призы нашего предприятия и другим мероприятиям», - отметил вице-президент компании «ЛУКОЙЛ», генеральный директор «ЛУКОЙЛ-Коми» Александр Лейфрид.

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В день открытия турнира прошли мастер-классы, на которых секретами мастерства с «красными» и «белыми» поделились игроки клуба российской мини-футбольной суперлиги «Новая генерация». Игры «Усинской футбольной лиги» будут проходить в течение почти всего учебного года. Победители турнира в полном составе отправятся в Москву на матч с участием футбольного клуба «Спартак».

Фото пресс-службы «ЛУКОЙЛ-Коми»

«КомиОнлайн»
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ЛУКОЙЛ-Коми
Мини-футболусинская футбольная лига
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