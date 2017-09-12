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Вторник, 12 сентября 2017, 17:18
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МТС обеспечила быстрым интернетом отдаленные села Коми

Оператор также расширил покрытие сети 4G LTE в Эжве, Сосногорске и Инте.

Благодаря МТС высокоскоростной мобильный интернет «четвертого поколения» впервые появился в селах Летка, Ношуль и Койгородок, где проживают почти семь тысяч человек. С приходом 4G жители этих населенных пунктов могут при помощи интернет-сервисов решать повседневные задачи, например, совершать онлайн-покупки, выполнять банковские операции.

Кроме того, расширена емкость сети «четвертого поколения» в Инте, Эжве и Сосногорске. Это означает, что LTE-интернет стал более устойчивым и быстрым.

«Республика Коми занимает большую территорию, которая отличается сложными географическими и климатическими условиями. В связи с этим, у ее жителей не всегда есть возможность оперативно передвигаться из одного населенного пункта в другой, чтобы решить различные бытовые вопросы. Высокоскоростной мобильный интернет 4G дает возможность решать многие задачи удаленно, экономя тем самым свое время. МТС обеспечила первой LTE-сетью все города и 17 районов Коми. В наших планах запуск мобильного интернета «четвертого поколения» в новых населенных пунктах и расширение покрытия там, где сети 4G уже работают», – отметил технический директор филиала МТС в Коми Вячеслав Вербович.

Напомним, в 2014 году МТС первым из операторов запустила сеть LTE в Коми - в Сыктывкаре и Печоре. До конца 2014 года сеть 4G МТС появилась в Ухте, Инте, Воркуте, Сосногорске, Микуни, а также ряде других населенных пунктов республики. С 2015 года предпочтение было отдано строительству базовых станций, работающих на так называемых «голосовых частотах», LTE-1800. За счет этого компания смогла не только существенно ускорить развертывание сети «четвертого» поколения на территории региона, но и в значительной степени улучшила качество сигнала в помещениях. МТС планомерно расширяла покрытие сети, охватывая один за другим города и поселки Коми. Сегодня мобильный интернет по этой технологии доступен более чем в 200 населенных пунктах, где проживает свыше двух третей населения республики.

Фото с сайта pixabay.com

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МТСтелеком4GсвязьИнтернет
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