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Вторник, 12 сентября 2017, 18:45
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Свыше 700 домов в Сыктывкаре подключены к теплу

Пока не у всех горожан в квартирах комфортная температура.

Как сообщает пресс-служба мэрии Сыктывкара, всего к настоящему времени к теплу подключено свыше 700 сыктывкарских жилых домов, а также социальные объекты. По этому показателю в лидерах находится ЭМУП «Жилкомхоз». Остальные ресурсоснабжающие и управляющие компании также занимаются решением вопросов по подаче тепла в плановом режиме.

Товарищества собственников жилья и жилищно-строительные кооперативы могут подключаться к отопительной системе при отсутствии задолженностей и наличии паспортов готовности. Для подключения им необходимо подать заявку в филиал «Коми» ПАО «Т-Плюс».

Отопительный сезон в Сыктывкаре стартовал с 11 сентября. Еще до этого дня все социальные объекты подключили к отоплению.

В прошлом году отопление в социальных объектах города и в некоторых домах столицы Коми появилось уже 29 августа. Завершился отопительный сезон в Сыктывкаре в 2017 году 6 июня.

Фото Антонины Лапуньковой

«КомиОнлайн»
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Сыктывкар
Общество
Социум
теплоотоплениеОтопительный сезон
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