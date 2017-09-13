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Среда, 13 сентября 2017, 06:06
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06:06
Пациентов с алкогольными расстройствами в Коми стало меньше на 15 процентов

Люди отходят от пагубного употребления алкоголя.

Как рассказала в интервью главный внештатный нарколог министерства здравоохранения Коми Светлана Свиридова, в 2016 году за наркологической помощью в республике обратились 12 тысяч 282 пациента с алкогольными расстройствами. Это 1,4 процента населения региона. В 2015 году число таких пациентов составило 14 тысяч 576 человек. Заболеваемость всеми алкогольными расстройствами (алкоголизм, алкогольные психозы, пагубное употребление алкоголя) в прошлом году снизилась на 15 процентов по сравнению с 2015 годом преимущественно за счет снижения заболеваемостью пагубным употреблением алкоголя.

За восемь месяцев 2017 года зарегистрировано 2078 человек со всеми наркологическими расстройствами. Из них 1612 человек страдают заболеваниями, связанными с алкогольной зависимостью и злоупотреблением спиртного. А 466 человек страдают наркологическими расстройствами, связанными со злоупотреблением наркотических и токсических веществ. Большая часть этих пациентов – мужчины (1201 человек). Средний возраст пациентов с алкогольной зависимостью, зарегистрированных наркологической службой Коми, составляет от 30 до 60 лет.

«Нужно отметить, что не все пациенты, зарегистрированные наркологической службой республики, состоят на активном диспансерном учете. Это связано с тем, что пациенты после проводимого лечения в стационаре не всегда считают нужным обращаться на прием к наркологу, продолжать активное противоалкогольное лечение, дальнейшую реабилитацию, а активное диспансерное наблюдение устанавливается за пациентом только с его добровольного согласия», - отметила С.Свиридова.

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Фото с сайта pixabay.com

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алкогольтрезвостьпьянствопсихические расстройства
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