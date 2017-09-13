Более 140 онкобольных в Коми решили возместить расходы на проезд в медучреждения

Эта льготная категория установлена в регионе с 2017 года.

В Коми для проживающих в труднодоступных местностях людей, страдающих онкологическими заболеваниями, с этого года введена новая мера социальной поддержки - возмещение расходов на проезд к месту обследования и лечения онкозаболеваний в медицинские организации региона, оказывающие специализированную онкологическую помощь, и обратно.

Как отметили в республиканском Министерстве труда, занятости и социальной защиты, за 8 месяцев предоставления новая мера соцподдержки доказала свою значимость и востребованность.

«На 1 сентября текущего года за возмещением расходов на проезд онкобольным из труднодоступных местностей обратились 143 гражданина, три месяца назад, то есть на начало июня число обратившихся составило 73 человека. За 8 месяцев расходы бюджета Коми на обеспечение этой меры социальной поддержки составили более 427 тысяч рублей» - сообщили в Минтруде республики.

В ведомстве напомнили, что к труднодоступным местностям Республики Коми относятся 5 районов: Вуктыл, Ижемский, Усть-Цилемский, Удорский и Троицко-Печорский районы.

«За один календарный год возмещение проездных расходов производится не более чем за две поездки. Одна поездка – это маршрут в обе стороны, в медорганизацию и обратно. Для получения более подробной информации по вопросу получение этой меры социальной поддержки нужно обращаться в центры по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения по месту жительства», - пояснили в Минтруде РК.

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