Пользователям «Интерактивного ТВ» «Ростелекома» телеканал «Юрган» стал доступен в формате HD

С начала сентября абоненты услуги «Интерактивное телевидение» от Коми филиала ПАО «Ростелеком» могут смотреть Коми республиканский телевизионный канал (КРТК) «Юрган» в формате высокой четкости HD. С началом нового телевизионного сезона, который стартовал 4 сентября, региональный телеканал перевел весь эфирный тракт в формат высокой четкости видеоизображения. Теперь все собственные проекты КРТК производятся только в HD. Более того, в HD приобретается и весь остальной контент: художественные и документальные фильмы, сериалы и прочее.

Для обеспечения трансляции в формате высокого качества, технические специалисты Коми филиала «Ростелекома» провели настройку передающего оборудования.

«Для трансляции HD-качества необходима стабильно высокая скорость передачи данных. И такую скорость могут обеспечить только волоконно-оптические линии связи, - прокомментировал директор Коми филиала ПАО «Ростелеком» Александр Хуциев. - Поэтому в высоком разрешении «Юрган» могут смотреть только наши абоненты услуги «Интерактивное ТВ», причем те, которые получают услугу по «оптике». А это 80 процентов от числа всех абонентов нашего телевидения».

«Телеканал искренне благодарен коллегам из «Ростелекома» за проводимую работу и стремление предоставлять свои услуги жителям республики в высоком качестве», - отметил генеральный директор КРТК «Юрган» Александр Кузнецов.

«Интерактивное ТВ» от «Ростелекома» позволяет смотреть более 220 каналов в цифровом качестве и формате HD. Пользователям предлагается широкий спектр дополнительных сервисов ТВ: запись телеэфира, остановка трансляции на паузу, функция перемотки, «Видеопрокат», сервис «Караоке» и многое другое.

Коми филиал ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение компании «Ростелеком», которое действует на территории Республики Коми. Филиал находится в административном и функциональном подчинении Макрорегионального филиала «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком» («Ростелеком – Северо-Запад»), созданного в апреле 2011 года на базе ОАО «Северо-Западный Телеком» после присоединения этой компании к ОАО «Ростелеком». Коми филиал обслуживает 225 тысяч абонентов телефонии, 149 тысяч пользователей Интернет, более 40 тысяч абонентов IPTV.

Фото пресс-службы Коми филиала ПАО «Ростелеком»