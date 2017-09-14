Мужчина погиб на пожаре в частном доме в Сыктывкаре

Как сообщает пресс-служба главного управления МЧС по Коми, вечером 13 сентября поступило сообщение о пожаре в одном из частных домов по улице Сорвачева. Через восемь минут на место вызова прибыли первые пожарно-спасательные расчеты. Во время разведки помещений обнаружили тело мужчины, его личность устанавливается. В результате пожара огнем поврежден дом на общей площади 10 квадратных метров. По предварительным данным, причина пожара – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей.

Позже в столичную «Службу спасения» сообщили о пожаре в одной из квартир в двухэтажном деревянном жилом доме по улице Ломоносова. При тушении огня пожарные спасли мужчину 1959 года рождения. Его госпитализировали с ожогами различной степени тяжести. В результате пожара повреждены личные вещи погорельца. Предварительно, причиной пожара стала неосторожность при курении.

Чаще всего в Коми пожары случаются в воскресенье и субботу, реже – в четверг и вторник. Больше всего погибших регистрируют в субботу и четверг. Их наибольшее число приходится на период с полуночи до 06:00. В основном на пожарах в регионе гибнут мужчины. Более 35 процентов от всех погибших находились в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, почти 37 процентов – люди в возрасте от 41 до 60 лет. Чаще жертвами пожаров становятся безработные и пенсионеры.

Фото ГУ МЧС по Коми