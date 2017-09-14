Команды Мутного Материка и Денисовки пробились в плей-офф «Усинской футбольной лиги»

Определились две лучшие команды, которые вышли в плей-офф «Усинской футбольной лиги» (УФЛ) от «белой» группы, где выступают школьники из сел и деревень района.

Самой результативной по итогам третьего игрового дня стала встреча Мутного Материка и Захарвани. За 40 минут игрового времени команды забили 16 мячей. Большинство из них – в активе футболистов Мутного Материка, обеспечивших тем самым себе место на верхней строчке турнирной таблицы. Они во всех своих пяти матчах одержали победу. Вдобавок к победе команда из Мутного Материка получила еще один повод для гордости. Ее нападающий Олег Белоусов признан лучшим игроком группового турнира. В пяти матчах он сумел забить 32 мяча. Приз форварду вручил представитель «ЛУКОЙЛ-Коми», депутат совета Усинска Юрий Лодыгин.

«Смотрел футбол по телевизору, захотелось играть так же, как профессионалы. И вот уже несколько лет занимаюсь под руководством Владимира Валерьевича Ануфриева. Все то, чему он нас научил, помогло команде на турнире. Уверен, что к финальному этапу мы подойдем еще более подготовленными», – сказал О.Белоусов.

«Да, конечно, кое-что не получалось по ходу группового турнира. Мы все ошибки учли и будем над ними работать. У нас есть еще время, чтобы как следует подготовиться к матчам с командами из усинских школ», – отметил тренер команды Мутного Материка Владимир Ануфриев.

Вторую путевку в плей-офф от «белой» группы завоевала Денисовка. На групповом этапе ее игроки одержали четыре победы в пяти матчах, уступив лишь Мутному Материку. Решающие матчи УФЛ запланированы на март следующего года. До этого времени определятся две лучшие команды в «красной» группе, где выступают школьники из Усинска и поселка Парма.

Победители турнира в полном составе отправятся в Москву на матч с участием футбольного клуба «Спартак».

Создание «Усинской футбольной лиги» - совместный проект администрации Усинска и «ЛУКОЙЛ-Коми» в рамках соглашения о сотрудничестве между правительством Коми и компанией «ЛУКОЙЛ».

Фото пресс-службы «ЛУКОЙЛ-Коми»