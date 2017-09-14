Строительным компаниям сложно выходить на рынок ремонта дорог в Коми

Коми УФАС России провело анализ состояния конкуренции на товарном рынке работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту автомобильных дорог в республике за 2015 и 2016 годы.

По результатам исследования установлено, что на этом товарном рынке работают девять хозяйствующих субъектов. При этом доминирующее положение занимает АО «Коми дорожная компания» с долей 57,6 процента, сообщает пресс-служба антимонопольного управления.

При этом организации отметили, что есть множество экономических и административных барьеров входа на рассматриваемый рынок. Среди основных причин указаны позднее объявление электронных аукционов при коротком летнем строительном сезоне в республике, закрытие дорог в весенний период, что приводит к невозможности доставки строительных материалов, значительные первичные капиталовложения при длительных сроках окупаемости этих вложений.

«Высокая доля компании на рынке означает распространение на нее всех запретов и ограничений, предусмотренных антимонопольным законодательством» - пояснила руководитель антимонопольного управления Наталия Гуревская.

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