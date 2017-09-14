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Четверг, 14 сентября 2017, 19:44
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19:44
В Коми только три скотомогильника не имеют нарушений

А по 24 биотермическим ямам есть вопросы.

По сообщению пресс-службы прокуратуры Коми, установлено, что из расположенных в республике 27 скотомогильников (биотермических ям) лишь три соответствуют требованиям ветеринарно-санитарных правил, остальные – нет. Для устранения нарушений закона в министерство сельского хозяйства и потребительского рынка Коми внесено представление. Оно находится на рассмотрении.

Зафиксированы нарушения при эксплуатации расположенной в границах полигона ТБО в местечке Дырнос Сыктывкара и находящейся в оперативном управлении муниципального казенного предприятия «Жилкомсервис» биотермической ямы. Природоохранная прокуратура установила, что этот объект обустроен и содержится ненадлежащим образом. В суд направлено заявление о возложении на указанное предприятие обязанности устранить нарушения закона.

Ижемская районная прокуратура нашла нарушения процедуры выбора и отвода земельного участка для строительства скотомогильника. В соответствии с ветеринарно-санитарными правилами выбор и отвод земельного участка для этих целей ведут органы местного самоуправления по представлению организации госветеринарной службы, согласованному с Роспотребнадзором. Вопреки установленным требованиям ижемская станция по борьбе с болезнями животных направила в администрацию района несогласованные материалы. По этому факту внесено представление об устранении нарушений закона. А в Сысольском районе местная станция по борьбе с болезнями животных материалы о выборе и отводе земельного участка для скотомогильника в районную администрацию не направляла вообще.

Всего по итогам проверки прокурорами внесено шесть представлений (одно – удовлетворено, пять – на рассмотрении), в суды предъявлено одно заявление (на рассмотрении).

Фото с сайта pixabay.com

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Коми
Экология
Социум
скотомогильникотходыяма
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