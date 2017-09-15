В Коми выросло количество зараженных скарлатиной и оспой

Случаев заболевания коклюшем стало в семь раз меньше.

За январь-август 2017 года в Коми зарегистрировано 275740 случаев инфекционных и паразитарных заболеваний, что на 13,8 процента больше, чем за аналогичный период 2016 года, за счет роста количества заболевших гриппом и ОРВИ, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Коми.

За восемь месяцев текущего года не зарегистрированы случаи брюшного тифа, иерсиниоза, полиомиелита, кори, краснухи, эпидемического паротита, дифтерии, бактерионосительства дифтерии, туляремии, лептоспироза, листериоза, легионеллеза, малярии.

Зарегистрировано снижение заболеваемости в группе кишечных инфекций, в том числе установленной этиологии – на 22,8 процента, из них вызванные ротавирусами – на 29,6 процента, неустановленной этиологии – на 24,8 процента, сальмонеллезом – на 7,9 процента, коклюшем – в 7,4 раза, гемофильной инфекцией – на 38,2 процента, сифилисом – в 2,2 раза, гонококковой инфекцией – на 36,6 процента, педикулезом – на 15,3 процента, микроспорией – на 7 процентов, чесоткой – на 43,8 процента, ВИЧ-инфекцией – на 14,9 процента.

В январе-августе 2017 года на 20,2 процента снизилась заболеваемость впервые выявленными активными формами туберкулеза. На 20,4 процента снизилась заболеваемость туберкулезом органов дыхания. На 26,9 процента снизилось число больных бациллярными формами из числа заболевших туберкулезом органов дыхания.

Вместе с тем, зарегистрирован рост заболеваемости острыми вирусными гепатитами – на 25,9 процента, за счет роста количества заболевших вирусным гепатитом А – на 23 случая; хроническими вирусными гепатитами – на 17,5 процента, в том числе, хроническим вирусным гепатитом С – на 15,3 процента, носительством вирусного гепатита В – на 3,1 процента, скарлатиной – на 45,4 процента, ветряной оспой – на 21,2 процента, геморрагической лихорадкой с почечным синдромом – на 16 случаев, инфекционным мононуклеозом – на 24,3 процента, ОРВИ и гриппом – на 14,7 процента, пневмонией внебольничной – на 4,7 процента, цитомегаловирусной инфекцией – на 14 случаев.

За восемь месяцев текущего года в республике зарегистрировано 14 случаев клещевого вирусного энцефалита и шесть случаев иксодового клещевого боррелиоза (болезнь Лайма).

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