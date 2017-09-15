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Пятница, 15 сентября 2017, 01:09
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01:09
Вуктылец перевел на счет чужого мобильного телефона почти один миллион рублей

От этой операции он хотел получить дивиденды.

Как сообщает пресс-служба МВД по Коми, установлено, что 29-летний житель Вуктыла на видеохостинге увидел рекламный ролик. В записи говорилось о том, что якобы организация «Trust-bet» занимается доверительным управлением счетами людей с получением ежемесячной прибыли до 59 процентов от суммы, находящейся на счете.

Предложение заинтересовало мужчину, и он решил попробовать себя в биржевой игре. В одном из банков города он взял кредит на сумму 500 тысяч рублей, после чего перевел всю сумму на неизвестный номер мобильного телефона.

Желание увеличить доход не оставило мужчину. Чтобы повысить прибыль по вложенным денежным средствам, житель Вуктыла вновь отправился в банк за кредитом. Получив займ в другой финансовой организации, он аналогичным способом пополнил счет неизвестного мобильного телефона на сумму 488 тысяч рублей.

Однако обещанные дивиденды мужчина так и не получил, а лишь обременил семейный бюджет. Общий ущерб, причиненный потерпевшему, составил 988 тысяч рублей. Полиция возбудила уголовное дело по факту мошенничества в крупном размере.

Фото с сайта pixabay.com

«КомиОнлайн»
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Вуктыл
Криминал
Социум
Мошенничествобиржателефон
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