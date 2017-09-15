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Пятница, 15 сентября 2017, 10:05
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10:05
В Жешарте в сгоревшем доме нашли тело мужчины

На тушение пожара ушло около четырех часов.

Как сообщает пресс-служба главного управления МЧС по Коми, 14 сентября в 22:48 в пожарно-спасательную службу Усть-Вымского района поступило сообщение о пожаре в одном из частных домов в поселке Жешарт. На место вызова приехали пожарные и обнаружили тело мужчины, его личность устанавливается. Пожар ликвидировали в 02:45. В результате инцидента огонь уничтожил частный жилой дом на общей площади 100 квадратных метров. Причина пожара устанавливается.

Чаще всего в Коми пожары случаются в воскресенье и субботу, реже – в четверг и вторник. Больше всего погибших регистрируют в субботу и четверг. Их наибольшее число приходится на период с полуночи до 06:00. В основном на пожарах в регионе гибнут мужчины. Более 35 процентов от всех погибших находились в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, почти 37 процентов – люди в возрасте от 41 до 60 лет. Чаще жертвами пожаров становятся безработные и пенсионеры.

Фото с сайта pixabay.com

«КомиОнлайн»
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Усть-Вымский район
Происшествия
Социум
Пожар
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