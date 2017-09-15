Радиофобный ликбез: почему не стоит бояться вышек сотовой связи

Представить жизнь без мобильной связи сейчас невозможно. А сама мобильная связь невозможна без базовых станций, которые отвечают за то, чтобы все наши звонки и фото дошли до адресатов. Кто-то этих вышек даже не замечает, а кто-то считает ее серьезной опасностью, приписывая ей свои головные боли, бессонницу и прочие недуги. Специалисты МТС специально для жителей Коми рассказали, почему базовая станция – это не источник болезней, а штука более безопасная, чем даже обычная микроволновка.

Почему люди боятся операторских вышек?

Поезда, автомобили, самолеты, эскалаторы в метро, хозяйственные микроволновые печи, собственно электрический ток в розетке – все это в свое время значительной частью людей принималось в штыки. Конечно, все перечисленное может быть буквально смертоносным, если пренебрегать мерами безопасности: лезть под колеса или вставлять пальцы куда не следует. Однако если острый нож никто не хватает за лезвие по очевидным причинам, то о «лезвии» базовой станции, как правило, ничего не знают и опасаются базовой станции как таковой. Чувствуют на себе ее излучение и мучаются. Даже если установленная базовая станция пока и вовсе не включалась. Кстати, боязнь излучения базовых станций называется радиофобия.

Есть ли излучение от базовой станции?

Впрочем, включенная базовая станция действительно излучает, а излучение – это перенос электромагнитной энергии, которая действительно может воздействовать на все, что находится вокруг, в том числе и на людей. Есть, однако, несколько важных обстоятельств. Базовая станция излучает не как Солнце, то есть не с одинаковой интенсивностью во все стороны. Базовая станция – это, скорее, несколько прожекторов, светящих в определенных направлениях. Все эти «прожекторы» светят под небольшим углом вниз, то есть излучение распространяется в направлении, близком к параллельному земле. Что из этого следует? В направлении основания базовой станции и противоположную сторону электромагнитная энергия почти не переносится, и поэтому, в частности, базовая станция на крыше дома совершенно безопасна для его жильцов. Это объясняет, почему нет закона, запрещающего ставить базовую станцию на жилой дом.

Какое расстояние до вышки безопасно?

Прожектор может испортить зрение, если подойти к нему вплотную, включить, встать спереди и смотреть на яркую лампу. Однако уже в нескольких десятках метров прожектор просто освещает местность. То же и с базовой станцией, только еще более выраженно: конус излучения прожектора гораздо уже, и он потенциально опасен на большем расстоянии, нежели базовая станция. В обоих случаях количество энергии, поступающее на единицу поверхности, очень быстро падает с расстоянием от источника излучения. В подавляющем большинстве случаев уже в 40 метрах от базовой станции на полностью открытой местности плотность потока ее энергии (аналог яркости для глаза луча прожектора) оказывается существенно ниже потока энергии от других вещей, ставших частью современного быта: микроволновки, телевизора, сотового телефона в кармане, всех других электроприборов, телевизионной антенны в центре города и так далее. Там, где теоретически излучение базовой станции может быть опасным, людям находиться не положено. В 40 метрах от базовой станции можно находиться постоянно, даже если антенна светит прямо на человека. В случае, если между базовой станцией и человеком есть стена или стекло, то минимальное безопасное расстояние существенно сокращается. Обычное оконное стекло снижает его более чем вдвое. Железобетонная стена сократит энергию излучения раз в тридцать. То есть, если всего в нескольких шагах от человека через такую стену будет «светить» базовая станция, ему это не навредит.

Кто следит за «поведением» базовых станций?

Каких-то детальных исследований воздействия на человека радиоволн, благодаря которым работает сотовая связь, нет. Такие исследования в теории очень непросто провести, хотя бы потому, что очень трудно выделить небольшое влияние одного фактора из всей совокупности обстоятельств жизни человека. Кроме того, радиоволны излучают далеко не только антенны базовых станций. Тем не менее, в отношении излучения базовых станций действуют законодательные нормы, и в России они гораздо более строгие, чем в большинстве развитых стран мира. Еще раз: в России строже, не наоборот. Прежде чем включить базовую станцию, операторы должны доказать государственному регулятору Роспотребнадзору, что излучение данной базовой станции на практике не приводит к нарушению действующих норм. Перед тем, как будет получено разрешение на постоянное включение базовой станции, проводятся замеры электромагнитного излучения. Сомневаться ли в том, что именно эта базовая станция по соседству безопасна – дело каждого. Обычному человеку, конечно, не проверить, действительно ли в его собственном доме или в офисе на работе соблюдаются утвержденные в стране правила. Для этого нужно специальное оборудование и умение с ним обращаться. Все это есть у обученных сотрудников Роспотребнадзора – в это ведомство может обратиться каждый, в том числе, и удаленно, через интернет. Если нарушение будет выявлено, что бывает крайне редко, базовая станция выключается. По данным ведомства, в 2014 году подобной проверке подверглись 112 базовых станций, и лишь три из них были после этого выключены.

В заключение

Правильно и в нужном месте установленные базовые станции обеспечивают качество работы мобильной сети, возможность звонить и выходить в интернет повсюду, где бы ни находился человек. Во многих случаях сотовой связи просто нет альтернативы. К счастью, мобильные операторы получают гораздо больше жалоб на то, что сигнал от их базовых станций где-то недостаточно силен, нежели претензий по поводу чрезмерного уровня излучения.

Как правило, излучение сотового телефона, по которому говорит человек, оказывает на него большее воздействие, чем излучение базовой станции.

Работающие микроволновки «фонят» гораздо сильнее. В США предельный разрешенный уровень излучения для базовых станций в 10 раз больше, чем в России.

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