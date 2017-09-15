Отопительный сезон стартовал во всех городах и районах Коми

Но две котельные еще не запустили.

Как сообщает пресс-служба министерства строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Коми, отопительный сезон начат на территории всех муниципалитетов республики.

"По состоянию на середину сентября в регионе запустили 384 котельных из 386, к центральному отоплению подключили 98 процентов объектов социальной сферы. К зиме подготовили 99 процентов тепловых и 98 процентов водопроводных сетей», — прокомментировала заместитель министра строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Коми Ольга Микушева.

В Коми проведены работы по замене 29,96 километра ветхих тепловых сетей и 32,4 километра ветхих водопроводных сетей. На объектах теплоснабжения сформировано 99 процентов запасов угля, 98 процентов дров и 95 процентов мазута.

Фото Владилена Олофинского