Муж директора школы в княжпогостском селе «работал» с ней на трех должностях

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Коми, директор сельской школы в Княжпогостском районе фиктивно трудоустроила супруга на должности завхоза, уборщика служебных помещений и гардеробщика. Для этого она издала соответствующий приказ, а в дальнейшем вносила ложные сведения в табель учета рабочего времени и расчета заработной платы. Мужчина не работал, но получил зарплату на сумму около 70 тысяч рублей.

В отношении женщины возбудили уголовное дело по статьям «Мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения» и «Служебный подлог».

Княжпогостский районный суд признал директора школы виновной в инкриминируемых деяниях и назначил ей наказание в виде штрафа в доход государства в размере 70 тысяч рублей. Учитывая, что добровольно осужденная не погасила причиненный преступлением ущерб, он будет взыскиваться с нее по иску прокурора.

Приговор не вступил в законную силу.

В 2013 году директора другой школы в Княжпогостском районе наказали за организацию свадьбы в столовой образовательного учреждения.

Фото с сайта pixabay.com