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Понедельник, 18 сентября 2017, 17:00
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17:00
Общественники просят сделать центр реабилитации для детей-инвалидов в Сыктывкаре доступным для всех

Они написали обращение в прокуратуру.

Региональная общественная организация «Особое детство» обратилась в прокуратуру Сыктывкара с просьбой пресечь нарушение прав маломобильных детей, посещающих республиканский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями. В своем письменном обращении активисты указывают, что устав центра противоречит федеральному законодательству: если организация оказывает образовательные услуги, то она должна принимать всех детей. Тем не менее в уставе прописано, что принимает центр только детей с первой и второй степенями ограничения жизнедеятельности. «Из-за этого часть детей, имеющих значительную степень ограничения способности к самообслуживанию и самостоятельному передвижению, а также детей, имеющих умственную отсталость, лишена возможности совмещать получение социальных и образовательных услуг. Между тем эта категория зачастую более других нуждается в медицинской реабилитации, совмещенной с обучением в специальных условиях», - говорится в письме.

Также общественники ссылаются на то, что это единственный подобный центр не только в Сыктывкаре, но и в республике.

«Это уже третье наше обращение в прокуратуру с просьбой разобраться с нарушениями прав маломобильных детей. Мы пытаемся добиться изменений в уставе организации. В нем, по моему глубокому убеждению, и заключена проблема, - рассказала «КомиОнлайну» руководитель «Особого детства» Юлия Посевкина. - Уставом предполагается, что в учреждение, которое было создано специально для реабилитации маломобильных детей, сложные дети не принимаются. Это дети, которые не могут себя обслуживать, не могут самостоятельно передвигаться, дети с глубокими нарушениями интеллекта. И уже два раза прокуратура не находила в этом нарушений прав».

Кроме того, как указано в обращении, среди специальных условий, необходимых для обучения детей в специальных условиях, в штате образовательной организации должны быть ассистенты, которые могут оказать техническую помощь. Однако дети такими ассистентами не обеспечены, даже если они по результатом экспертизы в этом нуждаются.

«В 2015 году мы попросили прокуратуру разобраться с архитектурной доступностью реабилитационного центра. Я думала, что они не берут детей на инвалидных колясках, потому что у них нет для этого условий. Прокуратура проверила. Условий действительно не было. Было внесено представление. Теперь, насколько я знаю, условия созданы, - добавила она. - Не знаю, насколько соблюдены ГОСТы. Как показывает опыт, более 90 процентов всех пандусов у нас строят не по правилам. Организации людей с инвалидностью не раз обращали на это внимание властей. И, поскольку детей на колясках не берут до сих пор, мы можем предположить, что пандусы неправильные. Или дело не в пандусах, а в том, что в учреждении нет ставок сопровождающих для детей. Но скорее всего, и то и другое».

Общественники передали письмо в прокуратуру города и ждут ответа.

Фото Владилена Олофинского

«КомиОнлайн»
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Коми Сыктывкар
Общество
Социум
инвалидреабилитация
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