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Понедельник, 18 сентября 2017, 19:07
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19:07
Выбивавший из ухтинца признание в краже лейтенант отправится в колонию

Полицейского также лишили звания.

В апреле 2016 года оперуполномоченный ОМВД России по Ухте при проверке сообщения о краже мобильного телефона доставил местного жителя в дежурную часть. Тот всячески отрицал причастность к краже, поэтому признательные показания полицейский решил добыть силой. Для этого он восемь раз ударил мужчину по лицу, старался придушить, параллельно высказывая угрозы применения дальнейшего насилия. Из полиции житель Ухты отправился в прокуратуру, где написал заявление о проведении проверки в отношении сотрудника полиции. Следователи возбудили в отношении него уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий, совершенное с причинением насилия и угрозой его применения», сообщает пресс-служба прокуратуры Коми.

Вину в содеянном оперуполномоченный не признал. Ухтинский городской суд  признал его виновным и назначил наказание в виде трех лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Также он лишен права занимать должности, связанные с ведением функций представителя власти. Кроме того, осужденный лишен специального звания «старший лейтенант полиции».

Приговор не вступил в законную силу.

Фото с сайта pixabay.com

«КомиОнлайн»
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Ухта
Криминал
Социум
лейтенантпобоиизбиениекражаполицейскийНасилие
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