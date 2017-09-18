Выбивавший из ухтинца признание в краже лейтенант отправится в колонию

В апреле 2016 года оперуполномоченный ОМВД России по Ухте при проверке сообщения о краже мобильного телефона доставил местного жителя в дежурную часть. Тот всячески отрицал причастность к краже, поэтому признательные показания полицейский решил добыть силой. Для этого он восемь раз ударил мужчину по лицу, старался придушить, параллельно высказывая угрозы применения дальнейшего насилия. Из полиции житель Ухты отправился в прокуратуру, где написал заявление о проведении проверки в отношении сотрудника полиции. Следователи возбудили в отношении него уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий, совершенное с причинением насилия и угрозой его применения», сообщает пресс-служба прокуратуры Коми.

Вину в содеянном оперуполномоченный не признал. Ухтинский городской суд признал его виновным и назначил наказание в виде трех лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Также он лишен права занимать должности, связанные с ведением функций представителя власти. Кроме того, осужденный лишен специального звания «старший лейтенант полиции».

Приговор не вступил в законную силу.