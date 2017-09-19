Заболевших ОРВИ в Коми стало вдвое больше

Против гриппа привито почти 70 тысяч человек.

По информации управления Роспотребнадзора по Коми, с 11 по 17 сентября за медицинской помощью с симптомами ОРВИ обратилось 8483 человек, в том числе детей – 6303. Среди заболевших – 74,3 процента составляют дети в возрасте до 14 лет, 25,7 процента - взрослое население. Случаев гриппа не зарегистрировано.

В Коми продолжается прививочная кампания против гриппа. По состоянию на 15 сентября привито 69542 человека, из них детей – 20964.

В республику за счет средств федерального бюджета поступило 54150 доз детской вакцины «Совигрипп», что составляет половину от запланированного количества поставки. Вакцина для взрослых поступила в объеме 236950 доз.

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