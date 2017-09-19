В Сыктывкаре решили продать разрушенную школу

Весной 2016 года в Коми разработали программу льготной аренды объектов культурного наследия, находящихся в неудовлетворительном состоянии и состоящих в республиканской или муниципальной собственности. Инвесторам, вложившим собственные средства в восстановление таких объектов, дается возможность платить всего 1 рубль в год. Одно из условий – полная реставрация объекта за собственный счет и приспособление его к современному использованию. Сделать это нужно за семь лет, аренда длится полвека.

По такой схеме уже нашли арендатора здания православной гимназии в столице Коми. ООО «Квартал» собирается разобрать здание, отстроить заново и, возможно, сдавать в наем.

Первый раз здание школы №13 в сыктывкарском местечке Кируль было выставлено на аукцион в июне 2016 года. Однако он был признан несостоявшимся, поскольку не было подано ни одной заявки.

В декабре 2016 года министерство имущественных и земельных отношений организовало презентацию «Деревянного двухэтажного здания школы №13 в Сыктывкаре», признанного объектом культурного наследия, для всех заинтересованных в сохранении исторического облика столицы Коми. Ведомство рассчитывало таким образом привлечь инвесторов для восстановления объекта и приспособления его для современного использования. О результатах презентации и заинтересованности кого-либо в льготной аренде здания не сообщалось.

Повторный аукцион назначили на 21 марта 2017 года. Прием заявок начался 14 февраля и закончился 13 марта. В день окончания торгов на сайте torgi.gov.ru опубликовали протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе. В тексте документа указано, что не было предоставлено ни одной заявки на участие в аукционе, он признан несостоявшимся.

На сайте «Активный регион» 14 сентября появилась информация о том, что не удалось найти арендатора здания бывшей школы №13 на предложенных министерством имущественных и земельных отношений Коми. В бюджете республики средства на восстановление здания не предусмотрены, региональная дирекция по содержанию казенного имущества в настоящее время готовит документы на продажу объекта недвижимости с соблюдением условий охранного обязательства.

Для поддержания чистоты возле школы дирекция дважды в год проводит субботники. Жильцы частного сектора, расположенного вблизи здания, постоянно используют территорию объекта культурного наследия в качестве свалки. Дирекция хочет установить забор вокруг бывшей школы №13. Работы запланированы на сентябрь-октябрь этого года. Но если жильцы сами не прекратят выбрасывать мусор в неустановленные места, проблема решена не будет, свалка будет оставаться и за забором.

*** Деревянное двухэтажное здание площадью 1162 квадратных метра на улице Савина построил первый коми архитектор Александр Холопов, возведение было завершено в 1928 году. В 1969 году школу реорганизовали в коррекционную под цифрой 13. В 2005-м школа сгорела (по одной из версий, это был поджог), на восстановление требовалось 25 миллионов рублей, но таких средств в бюджете не нашлось. В итоге здание почти полностью разрушилось. Минкульт Коми хотел лишить школу статуса объекта культурного наследия, но федеральное ведомство не разрешило этого сделать и постановило памятник восстановить. Школу в 2015 году передали на баланс агентства Коми по имуществу (ранее оно принадлежало Минобразу) и искали инвесторов, которые захотят вложиться в реконструкцию.

В 2016 году обвалилась одна из стен здания, летом полуразрушенное здание обтянули зеленой сеткой.

*** В Коми имеется примерно 300 объектов культурного наследия, находящихся под охраной государства. Еще 653 объекта считаются выявленными, то есть ждут своего включения в реестр. В хорошем и удовлетворительном состоянии находятся 142 объекта, в неудовлетворительном, аварийном и руинированном – 50 памятников, еще по двум объектам информация отсутствует, 21 памятник утрачен.

Фото Игоря Соколова