Смартфон для школьника: наполняем гаджет полезными приложениями

Современного школьника трудно представить без гаджета, даже если он только-только пошел в первый класс. И в этом нет ничего плохого, ведь смартфон – это не только игры и интернет, но и огромные возможности для закрепления знаний по школьным предметам. Совместно с экспертами МТС мы подготовили для жителей Коми полезную подборку приложений, которые пригодятся в учебе младшекласснику.

Изучаем арифметику

Приложение «Динозаврик Тим» наверняка придется по вкусу всем маленьким школьникам. В игре нужно помочь динозаврику спасти свою семью, решая простейшие примеры (уровень первого класса), составляя из паззлов геометрические фигуры и выполняя другие задания. Тут, кстати, так же, как в любимых детских играх-«прыгалках» иногда придется бегать, скакать и собирать на лету разные объекты. Приложение бесплатное, переходить с этапа на этап можно, собрав определенное количество очков, но есть вариант просто купить платную версию – это избавит ребенка от рекламы и сразу разблокирует все уровни. Цена вопроса – 109 рублей.

Запоминаем таблицу умножения

Программу «Математейка» оценивают как один из лучших игровых тренажеров для закрепления таблицы умножения. Здесь есть и сложные примеры, так что это программа не для первоклашек, а для тех, кто постарше, тут все серьезнее. В «Математейке» огромное количество уровней, которые можно открыть только по мере прохождения предыдущих и решения примеров по пройденному материалу.

Играть можно одному или устроить соревнование с друзьями или родителями. В программе также доступен режим «быстрой игры», когда время на ответы ограничено. Он будет очень полезен при подготовке к контрольным работам и поможет ребенку выработать навык быстрого принятия верных решений. Результаты записываются в таблицу рекордов, благодаря которой можно отслеживать прогресс юного ученика. Приложение не лишено рекламы, но полностью бесплатное. Доступны три режима игры на выбор, а все результаты сохраняются.

Пишем словарный диктант

«Русский язык» – программа скорее, не игровая, а уже классически учебная. Здесь представлено восемь тем, которые чаще всего вызывают затруднения у учащихся начальной школы. По каждой из них школьнику предлагается пройти словарный диктант, состоящий из 10 заданий (кстати, их количество можно менять от 5 до 30). Если ребенок отвечает неправильно, приложение указывает на ошибку и предлагает запомнить правильное написание. Удобно, что все неправильно написанные слова сохраняются в памяти программы, так что можно без труда устроить своему чаду персональный диктант по самым сложным заданиям. Приложение указывает на ошибки и сохраняет их в историю. За каждый тест ребенок получит оценку, а в специальном разделе «Дневник» доступен общий табель успеваемости, чтобы родитель мог понять в каких темах у ребенка наиболее явные пробелы.

Учим слова

Приложение «Английский язык для школьников» помогает расширить словарный запас, потренироваться в аудировании, чтении и правописании. Здесь можно даже заучивать целые фразы. Программа предлагает для изучения около 30 разных тем, которые пригодятся всем начинающим изучать язык в младшей школе.

Решаем тесты по истории

Историю России некоторые школьники начинают изучать уже в третьем классе, и зачастую этот предмет вызывает трудности, так что одноименное приложение будет очень полезным. Все темы представлены достаточно лаконично – здесь есть даты, краткое описание и основные действующие лица разных периодов. В общем, в телефоне ребенка всегда будет своеобразный краткий справочник. Выбрать можно периоды от крещения Руси до наших дней. В каждом разделе - краткие сведения об эпохе, можно сделать выборку по правителям или событиям. Но это далеко не все. После каждого раздела вас ждет набор тестов, которые помогут проверить свои знания. Приступить к выполнению теста можно только прочитав раздел. За прохождение теста пользователю начисляются виртуальные монеты. Ну и дополнительный бонус: в программе есть ссылки на исследовательское или научно-популярное видео по каждой теме.

Это далеко не полный перечень приложений, интересных и полезных для младших школьников, так что рекомендуем вам внимательно изучить Google Play, набрав в поиске «приложения школьники». Не забывайте также, что смартфон может стать отличным способом ненавязчивого контроля передвижений чада. Так, подключив услугу МТС «Ребенок под присмотром», вы сможете следить за перемещениями детей по карте в мобильном браузере или делая SMS-запрос на специальный номер. Вот тут подробно писали о том, как она работает. Если скачаете себе программу «Где дети», сможете также проверять баланс смартфона ребенка и даже контролировать его работу: видеть остаток заряда батареи, количество звонков, время использования приложений и даже блокировать доступ к любым из программ.

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