Благотворительная акция «Чудо-елка» стартовала в Сыктывкаре

Центр соцпомощи семье и детям Сыктывкара призывает различные организации, предприятия и частных лиц, помочь детям из нуждающихся семей, подарив им новогодние подарки. Такую социально благотворительную акцию «Чудо-елка» учреждение проводит ежегодно.

В этом году специалисты центра запустили проект по сбору средств на краудфандинговой площадке «ПланетаRU». То есть, любой желающий может зайти на сайт и пожертвовать определенную сумму денег для проекта. Каждый участник будет поощрен в зависимости от суммы пожертвованных средств.

«Новый год – это яркий и веселый праздник, это праздник детства и сказки, везде он любим и ожидаем. Начиная с первых чисел декабря, в каждой семье чувствуется приближение этого зимнего торжества. Ребята ждут в новогодние праздники прихода Деда Мороза, Снегурочки и других сказочных героев, которые в эти волшебные дни творят чудеса. Давайте немного оторвемся от ежедневной суеты и обратим внимание на детей, в душах которых теплится маленький огонек надежды и веры в чудо! Пусть ваши добрые дела подарят радость и счастливые детские улыбки тем, кто в них особенно нуждается!», - отмечают в центре.

В конце декабря на собранные средства в центре дети получат подарки.

Подробную информацию о проведении акции можно получить по телефону: 8(8212) 21-46-47.

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