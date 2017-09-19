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Вторник, 19 сентября 2017, 17:37
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17:37
Сыктывкарский «Строитель» первый матч Кубка России проведет с кировской «Родиной»

Команда официально заявилась для участия в турнире.

Сыктывкарский «Строитель», который находится на тренировочном сборе в Ульяновске, официально заявился для участия в Кубке России по хоккею с мячом, сообщает пресс-служба Минспорта Коми. Все необходимые документы переданы в офис федерации хоккея с мячом России 19 сентября.

Первый матч Кубка России «Строитель» проведет 21 сентября. Соперник – кировская «Родина». А 22 сентября сыктывкарцев ждет «Зоркий» (Красногорск), 23 сентября – «Водник» (Архангельск), 24 сентября – «Динамо-Казань», 26 сентября – «Динамо» (Москва), 27 сентября – «Старт» (Нижний Новгород) и 28 сентября – «Волга» (Ульяновск) – хозяева первого этапа Кубка.

«Кубок России для нас – это важнейший этап подготовки к сезону суперлиги. Основная задача – наигрывать связки, пробовать схемы, получить игровую практику. В общем, набираться опыта в матчах с будущими соперниками по чемпионату. Конечно, будет неплохо, если сможем одержать несколько побед, чтобы игроки получили уверенность в себе, в собственных силах», - заметил К. Агафонов.

«Строитель» 19 сентября провел на ульяновском льду контрольный матч против «Динамо-Казань». Игра завершилась победой команды Павла Франца. У сыктывкарцев мячами отметились Максим Немцев, Максим Зубарев, Владимир Власюк (дважды), Михаил Селедков. Ворота в первом тайме защищал Денис Гутаренко, во втором Максим Шакиров (на его счету отбитый 12-метровый удар).

Фото Минспорта Коми

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Спорт
Социум
СтроительКубок Россиихоккей с мячом
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