В Сыктывкаре повредили памятник Герою СССР

Как сообщает пресс-служба МВД по Коми, в полицию Сыктывкара поступил рапорт сотрудников патрульно-постовой службы о задержании 31-летнего горожанина, который повредил памятник Герою СССР Михаилу Бабушкину. Полицейские при патрулировании заметили правонарушителя, он отламывал от монумента штукатурку и бросал ее рядом. Оказалось, что житель столицы находится в состоянии сильного алкогольного опьянения. Для дальнейших разбирательств нарушителя доставили в дежурную часть.

Выяснилось, что подозреваемый отмечал день рождения коллеги, где употреблял спиртные напитки. После принятия изрядной дозы алкоголя сыктывкарец не смог вспомнить, как он оказался у памятника и зачем решил разрушить облицовку.

Задержанным оказался работник сферы культуры, ранее не попадавший в поле зрения правоохранительных органов.



По этому факту возбуждено уголовное дело по статье «Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов России». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

*** В 1940 году одну из улиц Сыктывкара переименовали в улицу Бабушкина. А 7 ноября 1940 года на этой улице был установлен скульптурный бронзовый бюст, который выполнил скульптор Н.Саркисов. Изначально памятник располагался на пересечении нынешних улиц Бабушкина и Кирова, у входа в парк культуры имени Кирова. Бюст полярного летчика стоял на высоком многоступенчатом бетонном постаменте, на котором была выбита памятная надпись. Всем, кто спускался к парку, бюст Бабушкина был виден еще издалека.

В 1972 году памятник был демонтирован, а бюст летчика перенесли в сквер у кинотеатра «Родина». После того, как памятник был перенесен, изменился только внешний вид его постамента. Он стал несколько ниже, упростилась его форма. Уменьшение постамента было вызвано архитектурной необходимостью, поскольку скверик, куда установили памятник, был небольшим, рядом проходил тротуар и именно с него горожанам должна быть видна скульптура полностью. Если бы постамент оставили прежних размеров, то на памятник пришлось бы смотреть с противоположной стороны улицы или высоко подняв голову.

*** Михаил Бабушкин (6 октября 1893 года — 18 мая 1938 года) — советский полярный летчик, Герой Советского Союза. Родился в деревне Бородино Московской губернии, вблизи поселка Лосиноостровский. В 1914 призван в армию, окончил Гатчинскую военную авиационную школу, в 1915 году стал лётчиком и был назначен инструктором, а в 1917 г. получил звание прапорщика. В 1920 году в составе партизанского отряда участвовал в Гражданской войне, в 1923 году демобилизован, поступил в Гражданский воздушный флот и служил в Арктике. В 1928 году участвовал в поисках экспедиции Нобиле, в 1933 году участвовал в экспедиции парохода «Челюскин», в 1935 — в высокоширотной экспедиции ледокола «Садко». В 1937 году М.Бабушкин — 2-й пилот флагманского корабля в полёте на Северный полюс для высадки дрейфующей станции «Северный Полюс-1». За проявленные мужество и героизм М.Бабушкину 27 июня 1937 года было присвоено звание Героя Советского Союза. В 1937—1938 годах участвовал в поисках пропавшего самолета С.Леваневского. Депутат Верховного Совета СССР 1-го созыва. Погиб при авиационной катастрофе.

Фото МВД по Коми